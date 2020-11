Daredevil: i fan rilanciano la campagna #SaveDaredevil

I fan della serie “Daredevil” hanno rilanciato la campagna #SaveDaredevil per tentare di convincere i Marvel Studios a portare avanti la storia del giustiziere cieco, interpretato da Charlie Cox.

This is not a drill! The Daredevil moratorium ends 🚨 THIS SUNDAY November 29 🚨 and we need your help to get #SaveDaredevil trending 😈! Read up on our website @ https://t.co/yrLLTKK8m9 or continue with this thread for more details 👇 pic.twitter.com/M1DQKhSnBu

— We Are #SaveDaredevil (@RenewDaredevil) November 24, 2020