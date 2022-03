“Dardevil” e altri prodotti Marvel su Disney+

Le serie tratte dai fumetti della Marvel di Netflix avranno un futuro su Disney+. Tra queste, oltre a “Daredevil”, saranno coinvolte anche serie come: “Jessica Jones”, “Luke Cage”, “Iron Fist”, “The Punisher” e “The Defenders”.

I Supereroi della Marvel cambiano casa

Ê la Disney che ha confermato che “Daredevil” “Jessica Jones”, “Luke Cage”, “Iron Fist”, “The Punisher” e “The Defenders” saranno disponibili su Disney+ negli Stati Uniti, in Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda a partire dal prossimo 16 marzo. Questa decisione è stata presa dopo che i diritti delle serie sono tornati alla Disney.

Anche “Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D”, disponibile per sette stagioni su ABC, sarà disponibile in streaming dal 16 marzo su Disney+.

Nonostante “Daredevil”, “Jessica Jones” e tutte le serie Marvel disponibili su Netflix siano state definite “Netflix Originals” quando hanno debuttato sulla piattaforma di streaming, questi show sono stati concessi da Disney in licenza al gigante dello streaming. Proprio per questo, una volta terminato l’accordo di licenza di Netflix, la Disney non ha perso neanche un attimo per spostare questi prodotti vincenti sulla sua piattaforma.

I nuovi eroi di Disney+

“Daredevil” e tutte le precedenti serie di proprietà della Marvel disponibili su Netflix, altre serie originali del Marvel Cinematic Universe come “WandaVision” e “Loki”, più i film del MCU come “Avengers: Endgame” saranno dunque ora disponibili su Disney+. Un trattamento diverso spetterà a “Spider-Man: No Way Home” e a tutti i film di Spidy con Tom Holland, che non saranno disponibili su Disney+ perché prodotti dalla Sony.

Molti nuovi titoli hanno contenuti violenti e sicuramente non indicati per un pubblico giovanissimo, dunque Disney+ rilascerà contemporaneamente un aggiornamento ai suoi controlli parentali esistenti negli Stati Uniti, spingendo tutti gli abbonati ad aggiornare le loro impostazioni.

Le impostazioni naturalmente hanno un’opzione per selezionare le restrizioni dei contenuti per ogni profilo e per aggiungere un PIN per bloccare i profili.

Michael Paull, presidente di Disney Streaming, ha dichiarato:

“Disney+ è servito come casa per alcuni dei marchi più amati del settore, e l’aggiunta di questi spettacoli live-action porta più dal marchio Marvel insieme, tutto in un unico luogo. Abbiamo sperimentato un grande successo con un’offerta ampliata di contenuti su Disney+ nei nostri mercati globali e siamo entusiasti di continuare così anche qui negli Stati Uniti, offrendo ai nostri consumatori non solo grandi contenuti con le nuove aggiunte Marvel, ma anche una serie di caratteristiche che aiutano a garantire un’esperienza di visione più adatta a loro e alla loro famiglia”.

La corsa di Netflix agli originali Marvel è iniziata con il lancio di “Daredevil” nell’aprile 2015. Tutte le serie Netflix-Marvel sono state cancellate nel 2018 e nel 2019 in vista del lancio di Disney Plus, ma un contratto ha impedito agli spettacoli e ai personaggi Marvel di Netflix di apparire in qualsiasi serie o film non-Netflix per almeno due anni dopo la cancellazione di ciascuno.

Novembre 2020 ha segnato due anni dalla cancellazione di “Daredevil”, offrendo la possibilità a Charlie Cox di vestire nuovamente i panni del personaggio tanto amato dai fan. Questo evento ha finalmente avuto luogo in “Spider-Man: No Way Home”, in cui Cox ha fatto un cameo in qualità di Matt Murdock.

Roberta Rosella

1/03/2022