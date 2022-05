Dante: ecco in anteprima il trailer del nuovo film di Pupi Avati

Le prime immagini di “Dante”, il nuovo grande lavoro di Pupi Avati che porta sullo schermo un punto di vista inedito sulla vita del sommo poeta. Prossimamente solo al cinema.

DUEA FILM e RAI CINEMA presentano “ Dante”, un film di Pupi Avati con Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Enrico Lo Verso, Alessandro Haber e con Morena Gentile, Gianni Cavina, Carlotta Gamba, Erica Blanc, Leopoldo Mastelloni, Paolo Graziosi, Mariano Rigillo, Giulio Pizzirani, Romano Reggiani, Ludovica Pedetta, Milena Vukotic, Valeria D’Obici, Eliana Miglio. Prodotto da Antonio Avanti per DUEA FILM, RAI CINEMA e con M.G. Production.

SINOSSI: Dante muore in esilio a Ravenna nel 1321.

Settembre 1350. Giovanni Boccaccio viene incaricato di portare dieci fiorini d’oro come risarcimento simbolico a Suor Beatrice, figlia di Dante Alighieri, monaca a Ravenna nel monastero di Santo Stefano degli Ulivi. Nel suo lungo viaggio Boccaccio oltre alla figlia incontrerà chi, negli ultimi anni dell’esilio ravennate, diede riparo e offrì accoglienza al sommo poeta e chi, al contrario, lo respinse e lo mise in fuga. Ripercorrendo da Firenze a Ravenna una parte di quello che fu il tragitto di Dante, sostando negli stessi conventi, negli stessi borghi, negli stessi castelli, nello spalancarsi delle stesse biblioteche, nelle domande che pone e nelle risposte che ottiene, Boccaccio ricostruisce la vicenda umana di Dante, fino a poterci narrare la sua intera storia.

“Nei miei tanti film ho raccontato quanto possa essere eccezionale, addirittura eroica, la normalità degli esseri umani. Ora invece ho cercato di dire che, per quanto sublime, il genio, condivide, come farebbe ognuno di noi, le angustie che ci riserva la vita. Poter narrare Dante Alighieri per la sua umanità , è stato quel dono che attendevo da vent’anni “, queste le dichiarazioni del regista.

30/05/2022