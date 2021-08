Danny DeVito pronto a scrivere un fumetto sull’iconico personaggio de il Pinguino

Danny DeVito porterà il suo talento anche nella scrittura di un fumetto dedicata al suo iconico personaggio Pinguino. La storia farà parte di un’antologia più ampia incentrata sui cattivi più iconici di Batman.

Danny DeVito: un fumetto per celebrare i cattivi di Gotham

L’attore Danny DeVito dal grande schermo arriva anche alla pagina stampata. DC Comics ha infatti annunciato che la star, che è apparsa come The Penguin in “Batman Returns” del 1992, farà il suo debutto come autore di fumetti con il loro nuovissimo “Gotham City Villains Anniversary Giant” . La storia sarà presentata come parte di un’antologia più ampia, che riunisce un gruppo di narratori di fumetti per celebrare i cattivi della galleria dei ladri di Batman

L’annuncio è arrivato come parte di “DC Connect #16”, la rivista dell’editore che presenta in anteprima i prossimi numeri e annunci dei futuri lavoro. Secondo la rivista, DeVito sarà l’autore di una storia esclusiva incentrata su Oswald Cobblepot, meglio conosciuto come The Penguin, il personaggio che ha interpretato alla perfezione in “Batman Returns”

Tra anniversari e nuove offerte di lettura

La storia, che celebra l’anniversario dell’apparizione del Pinguino nei fumetti di Batman, si unirà alle storie di G. Willow Wilson, Philip Kennedy Johnson e altri, concentrandosi sui rivali più famosi di Batman, tra cui Poison Ivy, Lo Spaventapasseri e Ra’s al Ghul. Gotham City Villains riunirà anche artisti DC per illustrare le buffonate dei cattivi, tra cui Dan Mora, Wes Craig, Emma Rios, Ariela Kristantina e Jill Thompson, tra gli altri.

In DC Connect #16 sono state inoltre annunciate una serie di nuove offerte per i fan di “Wonder Woman” e “Gotham City Sirens”, tra cui “Wonder Woman: Evolution”; le avventure di Selina Kyle in “Catwoman #37” e uno sguardo a Harley Quinn che affronta lo Spaventapasseri. In evidenza sono state anche la prossima miniserie di “Jock Batman: One Dark Knight” e la serie limitata “Robin & Batman” di Jeff Lemire e Dustin Nguyen.

La copertina standard di “Gotham City Villains Anniversary Giant”, disegnata da Lee Bermejo, sarà disponibile nei negozi di fumetti di tutto il mondo, insieme a una variant cover di Francesco Mattina e una di Chris Burnham.

Francesca Reale

16/08/2021