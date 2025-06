Danny Boyle svela il ritorno di Cillian Murphy in “28 anni dopo: Il tempio di ossa”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo del cinema è in fermento per il ritorno di un personaggio iconico. Danny Boyle, regista di fama internazionale, ha recentemente rivelato dettagli inediti riguardo al sequel di “28 giorni dopo“. In un’intervista rilasciata a Business Insider, Boyle ha confermato che Cillian Murphy riprenderà il suo ruolo di Jim nel film “28 anni dopo: Il tempio di ossa“, il secondo capitolo della trilogia scritta da Alex Garland. Questo annuncio ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che attendono con trepidazione di scoprire il destino del personaggio.

Il ritorno di Jim: dettagli sul film

Danny Boyle ha svelato che Cillian Murphy apparirà nel film “28 anni dopo: Il tempio di ossa” in un momento cruciale, ovvero alla fine della pellicola. Questa scelta narrativa ha sollevato molte domande tra i fan, che si chiedono quale sarà il ruolo di Jim in questo nuovo capitolo. Boyle ha dichiarato: “Alla fine, rivedremo per un po’ Cillian“. Questa affermazione ha alimentato le speculazioni sul significato della presenza di Jim e sul suo impatto sulla trama.

Il regista ha anche accennato a come la presenza di Murphy potrebbe influenzare il finanziamento del terzo film della trilogia. “Spero che la sua presenza ci aiuti a ottenere i finanziamenti per il terzo film! Se prometto allo studio che avremo Cillian Murphy, beh, è un bel modo per evitare qualsiasi problema tecnico e finanziario”, ha spiegato Boyle. Questa strategia potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro della trilogia, dimostrando l’importanza di Murphy non solo come attore, ma anche come produttore.

Aspettative per il futuro della trilogia

Cillian Murphy, oltre a tornare nel ruolo di Jim, è anche produttore di tutti e tre i film della trilogia “28 anni dopo“. Questo duplice ruolo sottolinea l’impegno dell’attore nel progetto e la sua volontà di contribuire attivamente alla sua realizzazione. Le anticipazioni su “28 anni dopo: Il tempio di ossa” hanno già suscitato un notevole interesse, e le immagini trapelate dal set hanno alimentato le aspettative dei fan.

In precedenti dichiarazioni, gli autori avevano promesso un ruolo sempre più centrale per il personaggio di Jim, il che fa presagire che la sua presenza sarà fondamentale nel terzo e ultimo capitolo della saga. La curiosità cresce, e molti si chiedono come evolverà la storia e quali sfide affronterà Jim in questo nuovo contesto.

Con l’uscita di “28 anni dopo: Il tempio di ossa” prevista per gennaio, i fan possono già iniziare a prepararsi per un’esperienza cinematografica che promette di essere intensa e coinvolgente. La trilogia, iniziata con “28 giorni dopo“, ha già lasciato un segno indelebile nel genere horror, e il ritorno di Cillian Murphy non può che accrescere l’attesa.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!