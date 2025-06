Danny Boyle presenta il suo nuovo film a Roma: masterclass e anteprima esclusiva

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 12 giugno 2025, il regista britannico Danny Boyle sarà a Roma per un evento speciale che promette di affascinare gli amanti del cinema. La Casa del Cinema ospiterà una masterclass esclusiva, organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma in collaborazione con Sony Pictures. L’incontro, che avrà inizio alle ore 12:00, sarà introdotto da Paola Malanga, Direttrice Artistica della Fondazione e della Festa del Cinema di Roma. Durante questa occasione unica, il pubblico avrà l’opportunità di approfondire il lavoro e la visione artistica di Boyle.

Anteprima del film “28 anni dopo”

In aggiunta alla masterclass, i partecipanti potranno assistere in anteprima ai primi ventotto minuti del nuovo film di Boyle, intitolato “28 anni dopo”. Questo atteso sequel, scritto da Alex Garland e prodotto da Cillian Murphy, segna il ritorno del regista a un franchise iconico, quasi due decenni dopo il suo primo capitolo. La pellicola rappresenta il primo episodio di una nuova trilogia dedicata agli zombie, un genere che ha riscosso un notevole successo nel panorama cinematografico.

Il cast di “28 anni dopo” include nomi di spicco come Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Jack O’Connell, Alfie Williams e Ralph Fiennes. La produzione è a cura di Sony Pictures e il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 18 giugno 2025, grazie a Eagle Pictures. L’attesa per questo film è palpabile, e la masterclass di Boyle rappresenta un’opportunità imperdibile per i fan e gli appassionati di cinema.

Modalità di partecipazione alla masterclass

L’accesso alla masterclass di Danny Boyle è gratuito, ma i posti sono limitati. Gli interessati dovranno ritirare un coupon che sarà disponibile giovedì 12 giugno, a partire dalle ore 11:30, presso la biglietteria della Casa del Cinema. Si consiglia di arrivare con anticipo per assicurarsi un posto, dato l’interesse che un evento di tale portata suscita tra i cinefili romani.

La trama di “28 anni dopo”

“28 anni dopo” riprende la storia quasi tre decenni dopo l’uscita del virus della rabbia da un laboratorio di armi biologiche. In un contesto di quarantena forzata e brutale, un gruppo di sopravvissuti è riuscito a mantenere la propria esistenza su un’isola collegata alla terraferma tramite una strada rialzata e ben protetta. Quando uno dei protagonisti decide di lasciare l’isola per una missione nella terraferma, si troverà di fronte a segreti, meraviglie e orrori che hanno trasformato non solo gli infetti, ma anche gli altri sopravvissuti.

Il film solleva numerosi interrogativi che verranno svelati al pubblico a partire dal 18 giugno. Recentemente, Danny Boyle ha condiviso alcune informazioni riguardanti l’apparizione di Cillian Murphy nella nuova trilogia, suscitando ulteriori curiosità tra i fan. Con una trama avvincente e un cast di talento, “28 anni dopo” si preannuncia come un’esperienza cinematografica imperdibile.

