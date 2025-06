Danny Boyle parla dell’impatto del Covid su “28 anni dopo”, il sequel di un cult del 2002

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il regista Danny Boyle ha recentemente discusso dell’influenza che la pandemia di Covid-19 ha avuto sul suo atteso film “28 anni dopo“, sequel del celebre “28 giorni dopo” del 2002. Presentato in anteprima a Londra, il nuovo capitolo del franchise affronta tematiche legate alla pandemia, riflettendo su come l’esperienza collettiva del periodo abbia influenzato il suo lavoro.

L’influenza della pandemia sulla narrazione

In un’intervista rilasciata a The Independent, Boyle ha rivelato che l’esperienza vissuta durante la pandemia ha avuto un impatto significativo sul tono e sul contenuto del film. Anche se non ha intenzionalmente voluto includere elementi legati al Covid, il regista ha riconosciuto che l’atmosfera di quel periodo ha inevitabilmente plasmato la sua visione creativa. “Anche se non lo includi intenzionalmente, influenza inevitabilmente ciò che fai e alcuni comportamenti rappresentati”, ha dichiarato Boyle, evidenziando come la realtà possa influenzare la finzione.

Il regista ha anche sottolineato che, sebbene il film affronti temi di paura e isolamento, vi è anche un forte desiderio di esplorare la resilienza umana. La pandemia ha messo a dura prova le persone, e questo si riflette nel modo in cui i personaggi affrontano le sfide nel film. Boyle ha voluto catturare la complessità delle emozioni umane in un contesto di crisi, rendendo il suo racconto più attuale e pertinente.

Riferimenti al Covid e atmosfere di isolamento

Boyle ha paragonato l’inizio della pandemia alle atmosfere di paura e isolamento presenti nel suo film. “All’inizio ci siamo nascosti, abbiamo indossato mascherine, guanti, disinfettavamo tutto. Ma non si può vivere così per sempre”, ha spiegato. Questa riflessione mette in luce come la paura possa influenzare il comportamento umano, un tema centrale sia nel film originale che nel sequel.

Il regista ha voluto esplorare come le persone reagiscano a situazioni estreme e come, dopo anni di isolamento, possano sviluppare una nuova percezione del rischio. “Dopo 28 anni sei disposto a correre rischi enormi perché ormai pensi di potertelo permettere”, ha affermato Boyle, suggerendo che il tempo trascorso in una situazione di crisi possa cambiare radicalmente la mentalità delle persone.

Aspettative e futuro del franchise

Con “28 anni dopo“, Boyle non solo continua la storia iniziata nel 2002, ma offre anche una riflessione profonda su come le esperienze collettive possano influenzare la narrazione cinematografica. I fan del franchise possono aspettarsi un film che non solo intrattiene, ma invita anche a una riflessione sulle sfide che la società ha affrontato negli ultimi anni.

Il regista, noto per il suo lavoro su film iconici come “Trainspotting“, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di affrontare temi complessi con sensibilità e profondità. Con l’uscita di “28 anni dopo“, il pubblico avrà l’opportunità di vedere come l’arte può rispondere e riflettere le esperienze vissute, rendendo il film un’opera attuale e significativa.

