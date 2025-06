Danny Boyle alimenta il mistero su Jim e Selena in 28 anni dopo: cosa ci aspetta?

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il regista Danny Boyle ha recentemente suscitato grande curiosità tra i fan del cult “28 giorni dopo” durante un evento a New York, dove ha presentato i primi 28 minuti del nuovo film “28 anni dopo“. Sebbene i protagonisti originali, Jim e Selena, interpretati da Cillian Murphy e Naomie Harris, non siano ufficialmente presenti nel sequel, il loro destino rimane avvolto nel mistero, alimentando le speculazioni tra i fan e i media.

Il ritorno di Danny Boyle e la saga dell’infezione

Danny Boyle, noto per il suo approccio innovativo al cinema, torna a dirigere un nuovo capitolo della saga iniziata nel 2002 con “28 giorni dopo“. Questo sequel, “28 anni dopo“, si colloca temporalmente 28 anni dopo gli eventi del primo film, continuando a esplorare un mondo devastato da un virus mortale. Durante l’evento a New York, il regista ha presentato una parte del film, ma ha anche eluso le domande sul destino di Jim e Selena, lasciando il pubblico in attesa di risposte. “Non sappiamo cosa sia successo a loro. Non posso dirvelo”, ha dichiarato Boyle, aggiungendo un tocco di mistero alla situazione.

Il nuovo film introduce nuovi personaggi, tra cui Jamie, interpretato da Aaron Taylor-Johnson, Isla, interpretata da Jodie Comer, e il loro figlio Spike, un ragazzo di dodici anni. Boyle ha sottolineato che questi nuovi protagonisti sono “più che degni sostituti” dei personaggi originali, ma il fascino di Jim e Selena continua a persistere tra i fan. La narrazione si distacca dal primo film, ma mantiene l’atmosfera inquietante di un mondo in preda al caos.

Speculazioni e indizi sul destino di Jim e Selena

Nonostante l’assenza ufficiale di Jim e Selena nel nuovo film, le voci su un possibile cameo continuano a circolare. Un’inquadratura nel trailer, inizialmente interpretata come un possibile ritorno di Cillian Murphy, è stata successivamente smentita dall’attore Angus Neill. Tuttavia, il produttore Andrew Macdonald ha confermato che Murphy non appare nel film, lasciando aperta la porta a ulteriori interpretazioni.

Il ruolo di Murphy come produttore esecutivo e alcuni avvistamenti sul set a Ennerdale nel 2024 hanno alimentato ulteriormente le speculazioni. Boyle, con la sua frase enigmatica “non posso dirvelo”, sembra giocare con le aspettative del pubblico, suggerendo che ci potrebbero essere sorprese in serbo. Se il ritorno di Jim e Selena non si concretizzerà in questo film, potrebbe comunque avvenire nel sequel già annunciato, “28 Years Later: The Bone Temple“, previsto per gennaio 2026 e diretto da Nia DaCosta.

Un cliffhanger da brivido per il futuro della saga

Il mistero che circonda il destino di Jim e Selena non è solo un espediente narrativo, ma un elemento che mantiene viva l’attenzione dei fan. La saga di “28 giorni dopo” ha sempre saputo mescolare elementi di horror e dramma umano, e con “28 anni dopo“, Boyle sembra voler continuare su questa strada. La possibilità di un cliffhanger, che potrebbe rivelare il destino dei personaggi amati dai fan, è un elemento che rende l’attesa per il film ancora più avvincente.

Con il sequel già in cantiere, i fan possono aspettarsi un ulteriore approfondimento della storia e dei personaggi, mantenendo viva la suspense e l’interesse per un mondo che continua a essere minacciato da forze oscure. La saga di Boyle ha dimostrato di avere una longevità sorprendente, e con ogni nuovo capitolo, il pubblico è sempre più coinvolto in questo racconto di sopravvivenza e resilienza.

