Daniele Doria trionfa nella finale di Amici 2025: un talento che conquista il pubblico

La finale della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi, andata in onda domenica 18 maggio 2025, ha visto il ballerino Daniele Doria emergere come vincitore assoluto del talent show. In una serata carica di emozioni e sorprese, Daniele ha superato il cantautore TrigNO, conquistando il cuore del pubblico con la sua passione e abilità nella danza.

I finalisti e le loro esibizioni

La finale ha visto la partecipazione di cinque talentuosi finalisti, ognuno con una storia unica e un percorso di crescita all’interno del programma. Daniele Doria, un ballerino di 18 anni allievo di Alessandra Celentano, ha dimostrato una notevole evoluzione durante il suo percorso, affrontando e superando un grave infortunio che lo ha costretto a un mese di stop. La sua determinazione e il suo talento si sono manifestati in coreografie intense che hanno emozionato il pubblico.

TrigNO, un cantautore seguito da Anna Pettinelli, ha brillato nella categoria canto, aggiudicandosi il Premio delle Radio. Le sue esibizioni, che includevano brani inediti e reinterpretazioni di successi, hanno saputo coinvolgere e intrattenere il pubblico presente in studio e a casa. Antonia Nocca, cantante allieva di Rudy Zerbi, ha ricevuto il Premio della Critica e il Premio Unicità, confermando il suo talento e la sua unicità nel panorama musicale del programma.

Alessia Pecchia, ballerina specializzata nel latino-americano, ha ricevuto un invito da Maria De Filippi per entrare nel corpo di ballo dei professionisti del programma, mentre Francesco Fasano, un altro ballerino, ha attirato l’attenzione di compagnie internazionali, ricevendo proposte di lavoro e un’offerta per unirsi al cast dei professionisti di Amici. Le esibizioni di tutti i finalisti hanno messo in risalto le loro capacità artistiche, rendendo la serata memorabile.

I premi e i riconoscimenti

La vittoria di Daniele Doria è stata accompagnata da un montepremi di 150.000 euro in gettoni d’oro, un riconoscimento significativo per il suo impegno e la sua dedizione. TrigNO, come vincitore della categoria canto, ha ricevuto un premio di 50.000 euro. Durante la serata sono stati assegnati anche diversi altri premi, tra cui il Premio della Critica, andato a Antonia Nocca, e il Premio Unicità, anch’esso assegnato a lei.

Tutti i finalisti hanno ricevuto il Premio Keep Dreaming di Marlù, un riconoscimento che celebra il talento e la determinazione di ciascuno di loro. Questi premi non solo rappresentano un incentivo per i giovani artisti, ma anche un segno tangibile del valore del loro percorso all’interno del programma.

Ospiti e giuria della serata

La finale è stata arricchita dalla presenza di ospiti speciali che hanno reso la serata ancora più emozionante. Sarah Toscano, vincitrice della precedente edizione, ha avuto l’onore di consegnare simbolicamente la coppa a Daniele Doria, segnando un momento di continuità e celebrazione del talento. Carl Brave ha condiviso il palco con Sarah, esibendosi nel brano “Perfect”, mentre Federica Brignone, campionessa di sci, ha partecipato come ospite, portando un tocco di sport e celebrazione.

La giuria, composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, ha avuto il compito di commentare e valutare le esibizioni dei finalisti, contribuendo a creare un’atmosfera di competizione e entusiasmo. Le loro valutazioni hanno aggiunto un ulteriore livello di coinvolgimento per il pubblico, rendendo ogni esibizione ancora più significativa.

La finale di Amici 2025 ha dimostrato ancora una volta la capacità del programma di scoprire e valorizzare giovani talenti, offrendo loro una piattaforma per esprimere la propria arte e raggiungere il pubblico. Daniele Doria, con la sua vittoria, rappresenta un esempio di come impegno e passione possano portare a risultati straordinari nel mondo dello spettacolo.

