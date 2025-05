Daniele Doria trionfa ad Amici 24: una finale ricca di emozioni e talenti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il talent show Amici 24 ha visto trionfare Daniele Doria, che si è aggiudicato il titolo di vincitore assoluto, mentre TrigNo ha conquistato il premio nella categoria Canto. La finale, trasmessa in diretta, ha offerto un mix di emozioni e performance straordinarie, con la conduzione di Maria De Filippi e la presenza di giudici di spicco.

L’inizio della finale: saluti e presentazioni

La puntata finale di Amici 24 è iniziata con i saluti di Maria De Filippi, che ha ringraziato gli insegnanti e i giudici della stagione. I tre giudici, Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus, hanno avuto un ruolo fondamentale nel guidare i concorrenti durante il percorso. I cinque finalisti, TrigNo, Francesco Fasano, Alessia Pecchia, Antonia Nocca e Daniele Doria, sono stati accolti con entusiasmo dal pubblico presente in studio.

Maria ha poi presentato la coppa della finale, simbolo del trionfo, portata da Sarah Toscano, vincitrice della scorsa edizione. L’atmosfera era carica di tensione e aspettativa, con i concorrenti pronti a dare il massimo per conquistare il titolo.

Il circuito di ballo: sfide e performance

La gara è entrata subito nel vivo con il circuito di ballo, dove Alessia, Daniele e Francesco si sono sfidati in tre manche. La prima manche ha visto Alessia esibirsi in un passo doble con Mattia Zenzola, mentre Francesco ha danzato sulle note di “Mi ami, mi odi” di Elodie. Daniele ha impressionato con una coreografia sulle note di “Who Wants to Live Forever” dei Queen.

Nella seconda manche, Alessia ha proposto un jive, seguita da Daniele e Francesco. La terza manche ha visto Alessia danzare un samba con Mattia, mentre Daniele ha eseguito una coreografia con tutto il corpo di ballo e Francesco ha danzato su “Mantieni un bacio” di Michele Bravi. Alla fine delle sfide di ballo, Alessia e Daniele sono stati i finalisti, mentre Francesco è stato eliminato.

Daniele ha ricevuto quattro proposte lavorative, tra cui una borsa di studio a New York e contratti con importanti compagnie di danza. Maria De Filippi ha invitato il ballerino a tornare a ballare nel programma, sottolineando l’importanza del suo talento.

Il circuito di canto: duelli e performance emozionanti

Successivamente, il programma ha visto il passaggio al circuito di canto, dove Antonia e TrigNo si sono sfidati. Entrambi i concorrenti hanno dato il massimo, con Antonia che ha cantato “Cry Me a River” e TrigNo che ha eseguito una cover di “Via con me” di Paolo Conte. Anche i ballerini hanno avuto il loro momento, con Alessia e Daniele che hanno danzato in performance di grande impatto.

Le sfide di canto sono continuate con Antonia che ha cantato “Ancora” e TrigNo “Light My Fire” dei Doors. Le esibizioni si sono susseguite, con Antonia che ha proposto “S&M” di Rihanna e TrigNo “Ricordati di me” di Antonello Venditti. La tensione cresceva con ogni esibizione, fino all’ultima manche, dove Antonia ha cantato “Hallelujah” e TrigNo “How to Save a Life“.

I premi e il verdetto finale

Durante la finale, sono stati assegnati diversi premi ai concorrenti. Antonia ha ricevuto il premio della Critica, offerto da Enel, del valore di 50mila euro, mentre TrigNo ha conquistato il Premio delle Radio. Il Premio Unicità, offerto da Oreo, è andato ad Antonia, mentre ogni finalista ha ricevuto il Premio Keep Dreaming da 7.000 euro.

Maria De Filippi ha accolto nuovamente sul palco Sarah Toscano, che ha deliziato il pubblico con la sua ultima canzone “Perfect“. Infine, il momento tanto atteso: Daniele Doria è stato proclamato vincitore assoluto di Amici 24, portando a casa un premio di 150mila euro, mentre TrigNo ha ricevuto il premio di categoria di 50mila euro. La finale ha rappresentato un vero e proprio spettacolo di talento e passione, lasciando il pubblico con la voglia di rivedere i protagonisti in futuro.

