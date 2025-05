Daniele Doria trionfa ad Amici 2025: la storia del giovane ballerino di Santa Maria Capua Vetere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Daniele Doria, un ballerino di diciott’anni originario di Santa Maria Capua Vetere, ha conquistato il titolo di vincitore assoluto della ventiquattresima edizione di Amici, il popolare talent show di Mediaset, che si è concluso domenica 18 maggio 2025. La sua passione per la danza lo ha portato a trasferirsi a Roma all’età di tredici anni per frequentare l’Accademia Art Village, dove ha affinato le sue abilità. La sua determinazione è emersa anche attraverso un’importante esperienza formativa a Los Angeles nel 2023 e la capacità di superare un infortunio durante il programma. Un punto di riferimento fondamentale per lui è stata la maestra Alessandra Celentano.

Il trionfo inaspettato e le emozioni di Daniele

Dopo la proclamazione, Daniele ha espresso la sua incredulità e gratitudine: «Grazie a tutti. Continuo a dire che è tutto inaspettato e nulla era scontato. Grazie a ogni singola persona qui dentro, tutti con un cuore enorme: voglio a ciascuno di loro veramente tanto bene. E grazie alla maestra Celentano se sono qui con la coppa. Voglio dedicare la vittoria alla mia famiglia, che mi sta guardando da casa, a mio nonno e a mio fratello dico: ce l’abbiamo fatta. E soprattutto grazie a Maria, senza di lei tutto questo non sarebbe successo». Queste parole riflettono non solo la sua gioia, ma anche il forte legame con le persone che lo hanno sostenuto nel suo percorso.

Il percorso di Daniele: tra difficoltà e determinazione

Daniele ha affrontato un percorso ricco di sfide, tra cui un infortunio e i dubbi legati alla sua giovane età. Riguardo a questo, ha dichiarato: «Sono sommerso dalle emozioni. La proclamazione è stata un trauma – in senso positivo. In quel momento non ho capito nulla, è stato uno tsunami emotivo, totalmente inaspettato». La sua resilienza è emersa quando ha parlato di un momento cruciale, in cui la maestra Celentano lo ha incoraggiato a non arrendersi. «Mi ha sentito dire ai miei compagni che forse era meglio andare via. Lei ha saputo scuotermi e da lì ho ricominciato a lottare per rientrare», ha spiegato. Questo supporto ha giocato un ruolo fondamentale nel suo percorso, permettendogli di affrontare le sfide e di ritrovare la fiducia in se stesso.

Il legame con la famiglia e i ricordi del nonno

La dedica della vittoria alla sua famiglia e al nonno ha un significato profondo per Daniele. «La mia famiglia ha fatto tantissimi sacrifici per me. Mi è sempre stata vicina, non solo nella danza. E poi ho nominato mio fratello perché anche lui sognava di entrare ad Amici, ci ha provato due volte come cantante, senza riuscirci. In un certo senso ho coronato anche il suo sogno», ha affermato. Daniele ha anche condiviso i suoi ricordi del nonno, che lo ha sempre incoraggiato nella sua passione per la danza. «Anche se faceva fatica a parlare, quando in tv passava Amici puntava il dito verso lo schermo, come a dire: “Un giorno sarai lì”». Questi ricordi lo hanno accompagnato durante il percorso, facendolo sentire supportato anche nei momenti più difficili.

L’esperienza del bullismo e il supporto familiare

Daniele ha anche affrontato il tema del bullismo, raccontando le esperienze vissute durante le scuole elementari e medie, dove la sua passione per la danza veniva derisa, specialmente in quanto maschio. «Venivo preso in giro per la mia passione per la danza. Non sono mai stato picchiato, ma ho subito tante parole e gesti brutti. Per fortuna, al liceo la situazione è migliorata», ha spiegato. La sua famiglia ha avuto un ruolo cruciale nel sostenerlo e nel permettergli di esprimere le sue emozioni. «So che tanti ragazzi non riescono a farlo», ha aggiunto, sottolineando l’importanza di avere un supporto solido.

Le nuove opportunità: una borsa di studio a New York

Tra i premi ricevuti, Daniele ha ottenuto una borsa di studio per la Alvin Ailey School di New York, un’opportunità che rappresenta un passo importante nel suo percorso artistico. «Mi hanno offerto un anno di studio e sono felicissimo perché era un mio sogno. È una grande occasione che voglio assolutamente considerare», ha affermato. Sebbene non abbia ancora chiaro il suo futuro, Daniele è consapevole che questo è solo l’inizio della sua carriera. «Magari un giorno tornerò ad Amici da professionista. Sarebbe bellissimo, anche se ora ho ancora tanto da imparare», ha concluso, dimostrando la sua umiltà e il desiderio di crescere nel mondo della danza.

