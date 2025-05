Daniele Doria celebra la vittoria ad Amici 24 e condivide i suoi progetti futuri

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Daniele Doria, ballerino della squadra di Alessandra Celentano, ha recentemente trionfato nella finalissima di Amici 24, il talent show che ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori in Italia. Dopo aver conquistato il primo posto nella categoria ballo, Doria ha anche ottenuto la vittoria assoluta del programma, battendo la concorrente Alessia Pecchia. La finale ha visto anche il cantante TrigNo, rappresentante della squadra di Anna Pettinelli, aggiudicarsi il primo posto nella categoria canto e un prestigioso secondo posto nella classifica generale.

La vittoria e il montepremi

Dopo aver sollevato la coppa d’oro, Daniele Doria ha rilasciato un’intervista a FanPage, dove ha parlato del montepremi di 150 mila euro vinti. Il ballerino ha confessato di avere ancora difficoltà a realizzare l’entità della sua vittoria e ha rivelato che sta riflettendo su come utilizzare questa somma. “Se ci dovessi pensare, direi che li sfrutterei per crearmi una strada per la mia formazione e i miei studi“, ha dichiarato. Doria ha sottolineato l’importanza di questa vittoria non solo per lui, ma anche per la sua famiglia, che vive una vita di lavoro onesto ma con uno stipendio non elevato. “Questa somma potrebbe cambiare il nostro modo di stare insieme, anche solo il viaggiare tutti e cinque, visto che è da tanto che non facciamo una vacanza perché magari costa troppo”, ha aggiunto.

Il rientro a casa e l’affetto dei fan

Dopo la finale, Daniele Doria è tornato a casa accolto da un gruppo numeroso di fan che lo attendevano con entusiasmo. La celebrazione della vittoria è proseguita con festeggiamenti in compagnia di amici e familiari, un momento di grande gioia e condivisione. Successivamente, il ballerino ha ripreso la sua attività sui social media, condividendo immagini che catturano i momenti più significativi trascorsi all’interno del programma.

Un messaggio di gratitudine

Nel suo messaggio sui social, Doria ha espresso la sua incredulità per quanto accaduto: “Se questo è un sogno non svegliatemi. Faccio ancora fatica a realizzare tutto ciò e ho davvero pochissime parole per esprimere la gioia che sto provando”. Ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che lo hanno sostenuto durante il suo percorso, a partire dai suoi fan fino ai membri dello staff del programma. “Grazie a tutti coloro che hanno creduto in me dall’inizio, grazie a tutte le persone che lavorano all’interno del programma dalla prima all’ultima”, ha scritto. In particolare, ha voluto dedicare un pensiero speciale alle sue mamme, Annalisa e Angela, per l’amore e il supporto ricevuti, e ai suoi insegnanti e professionisti che lo hanno guidato.

Concludendo il suo messaggio, Daniele ha espresso la speranza che questa vittoria rappresenti solo l’inizio di un percorso ricco di opportunità e successi futuri.

