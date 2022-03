Daniel Radcliffe sul ritorno di “Harry Potter”: “mai dire mai”

“Non sono interessato in questo momento, ma mai dire mai”, queste le parole di Daniel rispetto alle voci che circolavano in merito ad un ritorno di “Harry Potter”.

L’attore ha rilasciato l’intervista al Times

L’attore, il cui ruolo da protagonista nel franchise di “Harry Potter” ha affascinato una generazione, ha detto al New York Times che non è interessato “in questo momento” a far parte di un potenziale adattamento cinematografico dell’opera teatrale di Broadway “Harry Potter e la maledizione”. Ma non ha chiuso completamente la porta.

“Non dirò mai mai”, ha detto Radcliffe al Times. “I ragazzi di Star Wars hanno avuto circa 30, 40 anni prima di tornare indietro. Per me sono passati solo 10 anni. Non è qualcosa che mi interessa davvero fare in questo momento.

“Harry Potter”: è ancora molto lontano il suo ritorno

Radcliffe ha fatto il commento in un’intervista congiunta con i suoi co-protagonisti di “The Lost City” Sandra Bullock e Channing Tatum. La questione di un ritorno all’iconico ruolo di Harry è stata alimentata da un commento che il regista di “Harry Potter e la pietra filosofale”, Chris Columbus ha fatto in precedenza, e che sarebbe stato interessato a montare un adattamento cinematografico dello spettacolo di Broadway.

A quanto pare Columbus e i fan dovranno aspettare, e sperare.

“Sto arrivando a un punto in cui mi sento come se fossi uscito da Potter, e sono davvero felice di dove sono ora, e tornare indietro sarebbe un cambiamento così enorme per la mia vita”, ha detto Radcliffe.

Ci auguriamo per lui che sia davvero la svolta che cerca e che al di là dell’iconico personaggio possa farsi strada nel mondo del cinema affermandosi come attore prima ancora che come il mago “Harry Potter”.