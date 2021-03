Daniel Radcliffe e Sandra Bullock in “The Lost City of D”

Daniel Radcliffe e Sandra Bullock faranno parte del cast di “The Lost City of D”, un film Paramount diretto da Adam e Aaron Nee.

The Lost City of D: Sandra Bullock in una romantica avventura

Come affermato da Deadline, Daniel Radcliffe interpreterà il cattivo in “The Lost City of D”, un film che intreccia la commedia d’azione ad un’avventura romantica. Radcliffe sarà al fianco dei protagonisti Sandra Bullock e Channing Tatum. A bordo anche Patti Harrison e Da’Vine Joy Randolph. La Bullock si sta occupando anche della produzione attraverso il suo banner Fortis Films con Liza Chasin e la sua società 3dot Productions. Anche Seth Gordon è assegnato alla produzione, mentre Adam e Aaron Nee saranno alla regia e in collaborazione con Dana Fox per il progetto di produzione.

“The Lost City of D” è la storia di una scrittrice solitaria, interpretata da Sandra Bullock, la quale si ritrova protagonista di un’avventura inaspettata. L’autrice è afflitta dall’imprevisto che la costringe a restare bloccata, durante il tour di presentazione del suo romanzo, con il modello di copertina (Channing Tatum). Tutto va a rilento e peggio di così non può andare, fino a quando un tentativo di rapimento li trascina entrambi in spietata nella giungla. Questa è la dimostrazione che il celebre proverbio “Non c’è mai fine al peggio” non è poi così obsoleto. Il film mostra come la vita possa essere molto più strana e romantica di tutte le finzioni in brossura.

Daniel Radcliffe: da Harry Potter a ruoli più adulti

L’ex star di Harry Potter è passato agevolmente a ruoli più adulti dalla fine del franchise ed è stato impegnato sul fronte cinematografico e televisivo. Tra i personaggi interpretati da Radcliffe ricordiamo Manny nella commedia dark “Swiss Army Man- Un amico multiuso”. Inoltre si è calato nei panni di Craig Bog nella serie TBS “Miracle Workers”, dove vediamo anche da Steve Buscemi. La serie è stata rinnovata per una terza stagione, quindi il famoso Radcliffe lo vedremo ancora. Invece per quanto riguarda gli incarichi cinematografici, l’attore ha recitato in “Guns Akimbo” della Saban Films.

Giulia Cirenei

19/03/2021