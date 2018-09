Daniel Craig sarà diretto da Rian Johnson in “Knives Out”

L’attore britannico Daniel Craig interpreterà il ruolo del detective protagonista del nuovo film “Knives Out” diretto dal regista di “Star Wars: Gli utimi Jedi” Rian Johnson.

Daniel Craig: l’ex James Bond è il protagonista di un thriller a cura dello spaziale regista Rian Johnson

Prima di dedicarsi completamente al nuovo capolavoro della trilogia della LucasFilm, il regista Rian Johnson dirigerà le riprese del giallo scritto dallo stesso Johnson lui in collaborazione con Ram Bergman dal titolo “Knives Out” nel quale vestirà i panni del protagonista l’ex James Bond: Daniel Craig.

“Knives Out” è un thriller che racconta le vicende di un detective (Daniel Craig) alle prese con un complesso e misterioso caso di omicidio. Il popolare cineasta Johnson ha dichiarato di essere da sempre, un appassionato dei romanzi di Agatha Christie, è proprio da lì che il regista ha preso ispirazione per scrivere la sceneggiatura di questo nuovo film.

Le riprese di questa intrigante pellicola dovrebbero cominciare a novembre e vedono proprio, il popolare attore in doppio petto Daniel Craig nei panni del protagonista.

In un intervista rilasciata alla rivista Deadline, il regista di “Star Wars” ha dichiarato che: “Sono sempre stato un grande fan di Daniel Craig e ho sempre desiderato lavorare con lui. Mentre ero al lavoro sulla sceneggiatura di “Knives Out” continuavo a chiedermi, insieme a Ram Bergman (produttore del film), chi sarebbe stato il protagonista. Incredibilmente abbiamo sentito che Daniel poteva essere libero e ha funzionato. È un attore straordinario, non vediamo l’ora di collaborare con lui per dare vita a un moderno Poirot”.

“Knives Out” sarà presentato in esclusiva al Toronto International Film Festival con l’obiettivo di trovare dei compratori per il progetto.

A tutto questo si aggiunge una notizia delle ultime ore, che riguarda proprio il protagonista Daniel Craig. Il più polare dei James Bond è diventato padre di una bimba avuta dalla moglie Rachel Weisz.

Inoltre, è già stata confermata la presenza dell’attore britannico nel quinto e ultimo episodio della saga dedicata all’agente 007, che secondo alcune indiscrezioni sarà ispirata ai romanzi di Ian Fleming.