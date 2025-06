Dancer in the Dark: il capolavoro di Lars Von Trier torna al cinema dal 9 all’11 giugno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dal 9 all’11 giugno, gli appassionati di cinema avranno l’opportunità di rivedere uno dei film più iconici di Lars Von Trier, “Dancer in the Dark“. Questo straordinario lungometraggio, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 2000, torna sul grande schermo grazie all’iniziativa di Movies Inspired. La pellicola, che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico, è conosciuta per la sua intensa narrazione e per la performance indimenticabile della cantante islandese Björk.

Un film che ha segnato un’epoca

“Dancer in the Dark” è stato presentato per la prima volta alla Salle Lumière durante il Festival di Cannes, dove ha suscitato reazioni forti e contrastanti. Molti spettatori, dopo la proiezione, si sono trovati con gli occhi lucidi, colpiti dall’intensità delle emozioni evocate. La critica ha spesso discusso sull’approccio di Von Trier, accusato da alcuni di manipolare i sentimenti del pubblico. Tuttavia, il regista danese ha sempre sostenuto che il suo obiettivo fosse quello di esplorare la complessità delle emozioni umane attraverso il cinema.

La pellicola si distingue per il suo stile visivo unico, caratterizzato da riprese a mano e da coreografie che si distaccano dai tradizionali musical. La performance di Björk, che ha ricevuto il premio come miglior attrice a Cannes, è stata particolarmente apprezzata per la sua autenticità e profondità. Accanto a lei, il cast include nomi di spicco come Catherine Deneuve, Peter Stormare e David Morse, quest’ultimo nel ruolo di un antagonista memorabile.

La trama di Dancer in the Dark

La storia di “Dancer in the Dark” ruota attorno a Selma, interpretata da Björk, un’emigrante cecoslovacca che vive nello Stato di Washington nel 1964. Selma è una madre single che lavora in una fabbrica e vive in una roulotte con il figlio dodicenne Gene. La sua vita è segnata da una malattia genetica degenerativa che la sta portando alla cecità, una condizione che colpirà anche il suo bambino se non riuscirà a raccogliere i fondi necessari per un intervento chirurgico.

La passione di Selma per la musica e i musical di Hollywood le offre una via di fuga dalla sua dura realtà. Attraverso la sua immaginazione, riesce a trasformare la sua vita quotidiana in un palcoscenico di colori e melodie. Tuttavia, la sua esistenza viene stravolta quando il suo padrone di casa, Bill, scopre il suo segreto e la deruba dei risparmi destinati all’operazione di Gene. Questo evento innesca una serie di eventi drammatici che porteranno Selma a confrontarsi con una realtà sempre più oscura e opprimente.

Un’opportunità da non perdere

“Dancer in the Dark” è molto più di un semplice film; è un’esperienza che invita a riflettere sulle sfide della vita e sulla resilienza umana. La possibilità di rivedere questa pellicola sul grande schermo rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del cinema. La versione restaurata in 4K promette di offrire un’esperienza visiva ancora più coinvolgente, permettendo di apprezzare ogni dettaglio della straordinaria opera di Von Trier. Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di immergervi nuovamente in questa storia toccante e potente, dal 9 all’11 giugno.

