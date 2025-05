Damien Chazelle: il regista di Babylon torna con nuovi progetti e un protagonista d’eccezione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Damien Chazelle, noto per il suo lavoro in film acclamati come “La La Land” e “Whiplash“, non ha diretto un film dal flop commerciale di “Babylon“. Tuttavia, recenti notizie indicano che il regista è attualmente coinvolto in almeno due progetti cinematografici. Mentre il biopic su Evel Knievel è in attesa che Leonardo DiCaprio confermi il suo coinvolgimento, un secondo progetto ha trovato in Daniel Craig il suo protagonista.

Un nuovo dramma ambientato in prigione

Il secondo film di Chazelle è descritto come un dramma a medio budget con elementi d’azione, ambientato all’interno di un penitenziario. Secondo le informazioni diffuse dall’insider Daniel Richtman, l’ex James Bond, Daniel Craig, sarà il protagonista di questa nuova avventura cinematografica. La scelta di Craig, attore di grande talento e versatilità, potrebbe portare una nuova dimensione al progetto, che si preannuncia intrigante e ricco di tensione.

Negli ultimi tre anni, Craig ha dimostrato la sua capacità di spaziare tra generi diversi, recitando in “Glass Onion: Knives Out“, tornando a Broadway con “Macbeth” e interpretando un ruolo drammatico in “Queer” di Luca Guadagnino. Inoltre, l’attore riprenderà il suo iconico ruolo di Benoit Blanc nel terzo capitolo della saga di “Knives Out“, intitolato “Wake Up Dead Man“, previsto per l’uscita nel 2025. Questo mix di esperienze rende Craig una scelta interessante per il nuovo film di Chazelle.

Il flop di Babylon e le sfide di Chazelle

“Babylon“, l’ultimo film di Damien Chazelle, ha faticato a trovare un pubblico, incassando solo 63 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 100 milioni. Questo insuccesso ha comportato perdite significative per la Paramount, stimate intorno ai 87 milioni di dollari. Nonostante ciò, il film ha ricevuto una risposta più calorosa in Francia, dove sia la critica che il pubblico hanno apprezzato il lavoro del regista.

In un’intervista con Vanity Fair, Chazelle ha rivelato di essere attualmente impegnato in due progetti, ma di non aver ancora deciso quale dei due meriti maggiore attenzione. La sua incertezza deriva in parte dalla reazione dell’industria cinematografica al suo ritorno dopo il deludente esito di “Babylon“. All’inizio dell’anno, il regista ha anche accennato di aver quasi completato la scrittura di una nuova sceneggiatura, pronto a presentarla ai produttori.

La ripresa delle riprese e le aspettative future

Le riprese del nuovo film di Chazelle, ambientato in prigione, erano inizialmente programmate per l’autunno del 2024. Tuttavia, a causa di vari fattori, il progetto è stato rimandato. Questa situazione ha sollevato interrogativi sulle tempistiche e sulle scelte future del regista, che dovrà affrontare la sfida di riconquistare la fiducia del pubblico e degli studios dopo il flop di “Babylon“.

Con Daniel Craig come protagonista e un’ambientazione intrigante, il nuovo film di Chazelle potrebbe rappresentare una rinascita per il regista. Le aspettative sono alte, e gli appassionati di cinema attendono con ansia di vedere come si svilupperà questa nuova avventura cinematografica.

