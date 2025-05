Damanhur: il mistero di una comunità spirituale raccontato in “The Choice of Staying”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il documentario “The Choice of Staying”, diretto da Mattia Mura, offre uno sguardo approfondito sulla comunità spirituale di Damanhur, situata nelle Alpi piemontesi. La pellicola segue il percorso di Celastrina Calea, una filmmaker svedese che, giunta in Italia per realizzare un documentario, decide di rimanere a vivere in questa singolare comunità. Damanhur è conosciuta per i suoi Templi dell’Umanità, un vasto complesso sotterraneo che rappresenta una fusione di arte e spiritualità. Questo articolo esplorerà i temi principali del film, la vita all’interno di Damanhur e le riflessioni del regista.

La comunità di Damanhur: un luogo unico

Damanhur si presenta come un insediamento spirituale che ha attirato l’attenzione di molti per la sua filosofia di vita e le sue pratiche rituali. Fondata negli anni ’70, la comunità è cresciuta fino a diventare un esempio di autogestione e cooperazione. I membri di Damanhur seguono un percorso di crescita personale e collettiva, cercando di armonizzare le loro vite con la natura e con le energie spirituali che credono di percepire intorno a loro.

La comunità è caratterizzata da una forte identità, che si riflette nei suoi costumi, nella lingua e nelle tradizioni. I Templi dell’Umanità, costruiti con dedizione e passione, sono un simbolo della loro visione. Questi spazi sotterranei, decorati con mosaici e sculture, rappresentano un luogo di meditazione e riflessione, dove gli abitanti possono connettersi con le loro aspirazioni spirituali.

La scelta di rimanere: il viaggio di Celastrina Calea

Celastrina Calea, la giovane regista svedese, si trova di fronte a una decisione cruciale: completare il suo documentario e tornare a casa o unirsi alla comunità di Damanhur. La sua scelta di restare non è solo un atto di curiosità, ma un gesto radicale che la porta a esplorare la vita quotidiana dei damanhuriani. Attraverso la sua esperienza, il film mette in luce le dinamiche di appartenenza e libertà individuale.

La narrazione si sviluppa attraverso una serie di interviste e momenti di vita vissuta, che rivelano le sfide e le gioie di vivere in una comunità così particolare. La regista si immerge nelle pratiche quotidiane, partecipando a rituali e attività che la avvicinano sempre di più agli abitanti. Questo percorso di integrazione offre allo spettatore una visione autentica e profonda di Damanhur, mostrando come la ricerca spirituale possa influenzare le relazioni interpersonali e il senso di comunità.

Riflessioni sul film e sull’esperienza di Damanhur

Mattia Mura, il regista, ha dichiarato che “The Choice of Staying” è un film che invita alla riflessione personale. Ogni spettatore può reagire in modo diverso, suscitando emozioni che rivelano molto di più su di sé che sulla comunità stessa. La pellicola è stata premiata al Jharkhand Film Festival nel 2020 per la miglior fotografia europea e selezionata dalla piattaforma Films for Change nel 2021, sottolineando l’importanza del messaggio che trasmette.

Mura ha descritto Damanhur come una “micronazione”, un luogo dove i confini fisici e culturali si mescolano, creando un’atmosfera unica. La comunità sfida le convenzioni sociali e invita a riflettere sui limiti che ci poniamo. La sua esplorazione dei confini, sia geografici che interiori, offre spunti di riflessione sulla nostra comprensione del mondo e delle relazioni umane.

Attualmente, “The Choice of Staying” è disponibile per il noleggio su Prime Video Italia e sarà presto incluso nel catalogo in abbonamento, permettendo a un pubblico più ampio di scoprire la storia di Damanhur e la scelta di Celastrina Calea.

