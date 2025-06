Dalla strada al palco: il futuro incerto del talent show di Rai Uno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il talent show “Dalla strada al palco”, condotto da Nek e Bianca Guaccero, ha riscosso un buon successo durante la sua ultima edizione, andata in onda lo scorso inverno. Con una media di quasi 3 milioni di spettatori e uno share significativo, il programma ha saputo conquistare il pubblico, battendo la concorrenza di “Io Canto Senior” di Gerry Scotti. Tuttavia, nonostante i risultati positivi, sembra che la Rai non abbia intenzione di riproporre il format nella prossima stagione televisiva. Le voci che circolano in merito sono state riportate dal giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia.it.

I risultati di ascolto e il successo del programma

“Dalla strada al palco” ha ottenuto un buon riscontro di pubblico, con una media finale di 2 milioni e 876 mila spettatori e uno share del 18,88%. La prima puntata ha registrato oltre 3 milioni di telespettatori, raggiungendo il 19% di share, mentre la finale ha superato i 3 milioni di spettatori, toccando il 21%. Questi numeri evidenziano l’interesse del pubblico per il format, che ha saputo intrattenere e coinvolgere gli spettatori durante le fredde serate invernali. Nonostante ciò, la Rai sembra non voler includere il programma nel palinsesto della prossima stagione, suscitando preoccupazione tra i fan e gli addetti ai lavori.

Le incertezze sul futuro del programma

Giuseppe Candela ha rivelato che ci sono forti dubbi sulla presenza di “Dalla strada al palco” nel palinsesto Rai 2025-26. Tuttavia, il giornalista ha sottolineato che fino alla presentazione ufficiale dei palinsesti, prevista per il 27 giugno a Napoli, tutto potrebbe cambiare. La situazione è fluida, e non è escluso che il programma possa rientrare nella programmazione. Candela ha affermato: “La trasmissione condotta da Nek e Guaccero sarebbe sparita dalla famosa ‘griglia’, ma a Mazzini fino al 27 giugno un giorno sei dentro, l’altro sei fuori…”. Questa incertezza lascia aperta la possibilità di un ritorno del talent show, ma al momento non ci sono certezze.

Le nuove opportunità per Nek e Bianca Guaccero

Nel frattempo, Nek sembra aver già trovato una nuova collocazione nel palinsesto Rai. Secondo quanto riportato da Candela, il cantante sarà presente a “Domenica In” al fianco di Mara Venier e Gabriele Corsi. Questa notizia è stata confermata anche da DavideMaggio.it, che ha anticipato il possibile spostamento di Nek nella fascia domenicale. Questo cambiamento potrebbe rappresentare una nuova opportunità per l’artista, che ha dimostrato di saper conquistare il pubblico con il suo carisma e la sua professionalità.

Per quanto riguarda Bianca Guaccero, la situazione è meno chiara. La showgirl è stata protagonista di diversi programmi di successo su Rai Uno, tra cui “Ballando con le stelle” e il “PrimaFestival” di Sanremo. La sua carriera sembra in ascesa, ma resta da vedere quali saranno i suoi prossimi impegni televisivi. La Rai potrebbe avere in serbo nuove sorprese per lei, considerando il suo talento e la sua versatilità come conduttrice.

Aspettative e futuri sviluppi

Con l’avvicinarsi della presentazione dei palinsesti, l’attenzione resta alta su “Dalla strada al palco” e sul destino di Nek e Bianca Guaccero. La Rai ha dimostrato di saper sorprendere il pubblico con scelte inaspettate, e non è da escludere che il talent show possa tornare in una forma rinnovata. Nel frattempo, i fan possono continuare a seguire le carriere dei due conduttori, che promettono di regalare nuove emozioni e intrattenimento nel panorama televisivo italiano.

