Dakota Johnson protagonista del film Netflix “Persuasion”

L’attrice sarà la protagonista dell’adattamento Netflix “Persuasion”. Ultimo romanzo, pubblicato postumo, della scrittrice inglese Jane Austen.

Persuasion: trama e produzione

Dakota Johnson ha firmato per recitare nell’ adattamento moderno dell’ultimo romanzo di Jane Austen “Persuasion”, prodotto da Netflix e MRC Entertainment. La notizia è stata confermata da Collider. L’attrice americana interpreterà Anne Elliot, una donna non conforme con la sensibilità moderna che vive con la sua famiglia snob sull’orlo della bancarotta. Quando il suo affascinante ex Frederick Wentworth torna nella sua vita, Anne deve scegliere se lasciarsi il passato alle spalle o ascoltare il suo cuore quando si tratta di una seconda possibilità.

Il progetto segnerà il debutto alla regia del regista teatrale Carrie Cracknell, che l’anno scorso ha diretto Jake Gyllenhall e Tom Sturridge in “Sea Wall/ A Life a Broadway, che è valso anche la nomination ai Tony Awards. Troveremo anche Ron Bass, vincitore del premio Oscar per “Rain Man” e sceneggiatore del film “Il matrimonio del mio migliore amico”, che appare come aiuto alla scrittura del film assime ad Alice Victoria Winslow. Andrew Lazar (“American Sniper”) e Christina Weiss Lurie (“Bruised”) produrranno l’adattamento cinematografico di “Persuasion”. Le riprese dovrebbero cominciare il mese prossimo.

Netflix e MRC descrivono l’adattamento come un “approccio moderno e spiritoso a una storia amata” che continuerà a “rimanere fedele” al romanzo di Austen, pubblicato poco dopo la sua morte nel 1817. Il libro è stato adattato più volte in precedenza per la tv ed il teatro.

Gli impegni di Dakota Johnson

Dakota Johnson ha costruito un curriculum interessante da quando si è lasciata alle spalle il franchise di Cinquanta Sfumature. Recentemente ha recitato nei film “The Peanut Butter Falcon” e “Our Friend”, e presto la vedremo al fianco di Olivia Colman in “The Lost Daughter”. Ha anche girato il film indipendente di Stephanie Allynne e Tig Notaro “Am I OK?” e presto inizieranno le riprese di “Cha Cha Real Smooth” di Cooper Raiff. Questo adattamento di Jane Austen appare come una intelligente mossa di carriera per l’attrice, che ha mostrato di essere una promessa sin dal suo ruolo di successo in “The Social Network”.

Francesca Reale

21/04/2021