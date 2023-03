Daisy Edgar-Jones è in trattativa per unirsi al riavvio di “Twister”

Tre anni dopo che è stato annunciato che era in lavorazione , l’attesissimo riavvio di Twister ha iniziato a nominare gli attori che daranno vita al prossimo set. Secondo The Hollywood Reporter la prima attrice ad unirsi al cast del sequel è Daisy Edgar-Jones. Infatti prima si pensava al ritorno di Helen Hunt che ha recitato nel film originale, ma per il momento Daisy Edgar-Jones è l’unica attrice confermata. Inoltre si sa già che ruolo ricoprirà, ovvero quello di ex cacciatrice di tempeste che ora svolge un lavoro d’ufficio dopo un incontro di pre-morte con un disastroso tornado.

La parte di Hunt nel secondo film rimane dubbia, tuttavia, potrebbe esserci ancora spazio per vedere riapparire volti familiari, forse per guidare il nuovo gruppo di cacciatori di tempeste mentre cercano di intraprendere la propria avventura in questo nuovo capitolo.

La carriera di Daisy Edgar-Jones

Daisy Edgar-Jones è un’attrice emergente che ha già deliziato i telespettatori con una grande performance in Where The Crawdads Sing. La sua carriera è in costante aumento da quando è esplosa in Normal People della BBC , che le è valsa diversi apprezzamenti notevoli. Ha recitato nel dramma limitato Hulu Under the Banner of Heaven ed ha anche fatto parte di War of the Worlds e Gentleman Jack . Attualmente sta girando On Swift Horses, che segnerà la sua seconda volta in un importante adattamento di un romanzo.

Il team di twisters

Twisters è un opera prodotta da Universal Pictures e Amblin Entertainment. Lee Isac dirigerà il film, un lavoro che ha ottenuto dopo una selezione competitiva che includeva Top Gun: Joseph Kosinski di Maverick. La universal ha già dato una data di uscita e ritiene che il film sarà presente nelle sale a partire dal 19 Luglio del 2024. Qui di seguito il trailer di Twister, uscito nel 1996.