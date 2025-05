Dag Johan Haugerud presiede la giuria delle Giornate degli Autori alla Mostra del Cinema di Venezia 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le Giornate degli Autori, sezione indipendente della Mostra del Cinema di Venezia, hanno annunciato che il regista norvegese Dag Johan Haugerud sarà il presidente della giuria per l’edizione di quest’anno. Questo evento, che si svolgerà al Lido di Venezia, rappresenta un’importante occasione per il cinema indipendente e per la promozione di opere originali e innovative.

Dag Johan Haugerud: un ritorno significativo

Dag Johan Haugerud, noto per la sua ‘trilogia delle relazioni’ composta dai film “Sex“, “Dreams” e “Love“, torna al Lido dopo la sua partecipazione nel 2019 con il film “Beware of Children“. Quest’opera ha segnato il suo debutto internazionale e ha ottenuto un notevole riconoscimento, culminando in sette premi Amanda, il massimo onore per il cinema nordico. La sua carriera è caratterizzata da una profonda esplorazione delle dinamiche umane e delle relazioni interpersonali, rendendolo un candidato ideale per guidare la giuria di un festival che celebra l’arte cinematografica indipendente.

Haugerud ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo incarico, sottolineando l’importanza delle Giornate degli Autori nel panorama cinematografico. La selezione di soli dieci film, realizzata con passione e rigore, evidenzia l’attenzione alla qualità e all’originalità delle opere presentate. Il regista ha anche sottolineato come l’arte, la letteratura e il cinema siano fondamentali per stimolare riflessioni intellettuali e politiche, contribuendo a un cambiamento sia a livello individuale che collettivo.

Le parole di Haugerud e il suo approccio al cinema

In merito al suo nuovo ruolo, Dag Johan Haugerud ha dichiarato: “Sono entusiasta e onorato di aver ricevuto il prestigioso incarico di presiedere la giuria di quest’anno delle Giornate degli Autori. Sono molto affezionato alle Giornate che, con una programmazione appassionata e rigorosa, mostrano particolare attenzione all’innovazione, all’originalità e all’indipendenza”. Queste parole evidenziano il suo profondo rispetto per il festival e la sua dedizione all’arte cinematografica.

Haugerud ha anche messo in luce il potere del cinema di operare cambiamenti significativi nella società, affermando che “l’arte, la letteratura e il cinema rappresentano un’opportunità di riflessione sia intellettuale che politica”. Questo approccio filosofico e critico è ciò che rende il suo lavoro così rilevante e apprezzato nel contesto contemporaneo, dove le sfide sociali e culturali sono sempre più complesse.

La direzione artistica e le aspettative per il festival

Gaia Furrer, direttrice artistica delle Giornate degli Autori, ha commentato con entusiasmo la scelta di Haugerud come presidente della giuria. Ha sottolineato come il regista, tornato dopo sei anni, continui a evolversi come artista, portando con sé un’impronta filosofica che risuona con le sfide del nostro tempo. Furrer ha descritto il suo sguardo cinematografico come “tanto tenero quanto complesso”, essenziale per comprendere le aspirazioni e le debolezze dell’umanità.

La selezione dei film per il concorso internazionale delle Giornate degli Autori sarà rivelata a fine luglio, insieme all’intero programma del festival. Il GdA Director’s Award, destinato al miglior film, verrà consegnato il 5 settembre dal presidente della giuria all’autore o all’autrice del film vincitore della XXII edizione. Questo evento rappresenta un’importante vetrina per i cineasti emergenti e affermati, contribuendo a dare visibilità a opere di grande valore artistico.

Attualmente, il primo capitolo della ‘trilogia delle relazioni’ di Dag Johan Haugerud è proiettato nelle sale italiane, offrendo l’opportunità di apprezzare il suo lavoro in attesa delle Giornate degli Autori.

