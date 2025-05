Dacre Montgomery debutta alla regia con il thriller psicologico The Engagement Party a Cannes

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dacre Montgomery, l’attore australiano noto per i suoi ruoli in “Stranger Things” e nel film “Elvis”, si prepara a fare il suo esordio alla regia con il thriller psicologico intitolato “The Engagement Party”. Questo progetto, oltre a segnare un’importante tappa nella carriera dell’attore, sarà presentato al mercato cinematografico di Cannes, un evento di grande rilevanza per l’industria del cinema internazionale.

Un cast di talento per un progetto ambizioso

Le riprese di “The Engagement Party” sono programmate per la fine dell’anno e vedranno Dacre Montgomery non solo nel ruolo di regista, ma anche come protagonista. Al suo fianco ci saranno attrici di spicco come Lily Sullivan, nota per il suo lavoro in “La casa – Il risveglio del male”, e Abbey Lee, celebre per il suo ruolo in “Mad Max: Fury Road”. A completare il cast ci sarà Arlo Green, visto in “M3GAN”. La produzione è supportata da Metro International, che si occuperà delle vendite internazionali, mentre Madman Entertainment gestirà la distribuzione in Australia e Nuova Zelanda.

La trama avvincente di The Engagement Party

Ambientato su un’isola isolata e suggestiva, “The Engagement Party” narra la storia di due coppie che si riuniscono in una villa sulla spiaggia per celebrare un evento speciale. Tuttavia, l’atmosfera festosa viene rapidamente compromessa quando riemerge un ricordo controverso, portando a tensioni tra i personaggi. Man mano che il confine tra realtà e percezione si fa sempre più labile, ciascuno dei protagonisti è costretto a confrontarsi con una verità scomoda: cosa è realmente accaduto quella notte? La trama promette di esplorare dinamiche relazionali complesse, offrendo al pubblico un’esperienza cinematografica intensa e coinvolgente.

Produzione e collaborazioni

La produzione di “The Engagement Party” è affidata a Nick Batzias e Virginia Whitwell per GoodThing Productions, insieme a Ian Booth e Nash Edgerton. Il finanziamento del progetto proviene da Indian Pacific Pictures, presieduta da Stephen Langsford. La sceneggiatura è stata scritta da Jory Anast, che ha già collaborato con Montgomery in “Went Up the Hill”, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival nel 2024. Questo team di professionisti promette di portare sullo schermo una storia ricca di emozioni e colpi di scena.

Dacre Montgomery: un futuro luminoso

Oltre al suo debutto alla regia, Dacre Montgomery sarà presto protagonista in “Dead Man’s Wire”, un film diretto da Gus Van Sant, dove condividerà il set con attori di fama come Al Pacino, Bill Skarsgård e Colman Domingo. Inoltre, l’attore sarà presente in “Faces of Death”, prodotto da Legendary Entertainment, che vedrà Charli XCX nel cast. Con questi progetti in cantiere, Montgomery si conferma come una figura emergente e versatile nel panorama cinematografico contemporaneo, pronto a lasciare un segno indelebile nella settima arte.

