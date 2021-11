Da oggi su Sky “Gomorra 5”

Arriva oggi 19 novembre, in prima TV mondiale, la stagione finale di “Gomorra”, prodotta da Cattleya in collaborazione con Beta Film, in Italia su Sky e in streaming su NOW. La serie di culto è arrivata all’atto conclusivo, una quinta stagione ricca di sorprese.

“Gomorra 5”: atto finale!

Cala il sipario sulla serie Tv italiana più apprezzata al mondo. Nata da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo edito da Mondadori, al quinto posto fra le produzioni non americane più importanti del decennio 2010/2020, secondo la classifica del New York Times. Venduta in più di 190 paesi ha raccolto consensi di pubblico e critica e numerosi riconoscimenti.

I primi due episodi sono stati presentati in anteprima, fuori concorso, al CanneSeries, come evento di chiusura di un festival che accoglie le migliori opere seriali di tutto il mondo.

Gomorra 5: la trama

Gennaro ce l’aveva messa tutta per rifarsi una vita, una vita onesta per sé e per la sua famiglia. Ciro si è sacrificato per permetterglielo e quel sacrificio andava onorato. Come un camaleonte si era trasformato da narcotrafficante in imprenditore, ma poi, inaspettatamente, è crollato tutto. La guerra scoppiata tra Patrizia e i Levante stava riducendo Secondigliano e Napoli intera ad un cumulo di macerie. Genny non poteva permetterlo ed è dovuto scendere di nuovo in campo per riportare l’ordine.

Per fare questo ha dovuto abbandonare ciò che aveva di più caro, la moglie e il figlio, nella speranza di garantire loro una vita migliore. Rinchiuso in un bunker di tre metri per tre, braccato dalla polizia di Napoli, cova rabbia e rancore per chi l’ha ricatapultato in questa vita dalla quale si era distaccato.

Assieme al suo unico alleato è ‘O Maestrale, il violento boss di Ponticelli, che vede nell’associazione con un Savastano la propria occasione di rivalsa dopo vent’anni passati in carcere, si prepara all’ultima battaglia contro i nemici sopravvissuti. Ma una notizia sconvolgerà Gennaro, che sarà costretto a lasciare Napoli. La città è ora è senza un re e solo nuove guerre e nuovo sangue sanciranno chi si siederà di nuovo sul trono.

Dieci i nuovi episodi che concluderanno l’epopea criminale

I dieci nuovi episodi di “Gomorra – Stagione finale”, girati fra Napoli, Riga e Roma, sono frutto di un lavoro di squadra, alla scrittura infatti c’è un corposo team: in primis Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche, assieme a Saviano, il soggetto di serie. A completare il gruppo di sceneggiatori Valerio Cilio e Gianluca Leoncini. I primi 5 episodi e il nono sono diretti da Marco D’Amore, già regista di due episodi di “Gomorra 4” e del film “L’Immortale”, grande successo cinematografico targato Cattleya e Vision Distribution. Il film è una sorta di ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione. Gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti invece da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. Entrambi sono anche supervisori artistici. Alla colonna sonora ritroviamo i Mokadelic.

Torna Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, e Marco D’Amore, in quelli del ritrovato Ciro. Con loro ritornano anche Ivana Lotito nei panni di Azzurra, e Arturo Muselli in quelli di Enzo Sangue Blu, l’ex re di Forcella divorato dai sensi di colpa per aver visto troppi compagni morire a causa sua.

Oltre allo storico cast della serie, tanti i nuovi ingressi

Domenico “Mimmo” Borrelli è Don Angelo detto ‘O Maestrale, il feroce boss di Ponticelli, determinante per la guerra di Genny contro i Levante e per permettergli di riprendersi Secondigliano. Tania Garribba è invece Donna Luciana, la moglie di ‘O Maestrale, feroce quanto il marito è anche astuta e intelligente. Nei panni di ‘O Munaciello, uno dei capipiazza di Secondigliano, entra nel cast anche Carmine Paternoster. Antonio Ferrante e Nunzia Schiano interpretano rispettivamente Vincenzo Garignano detto ‘O Galantommo, anziano boss di un piccolo paese alle pendici del Vesuvio, e Nunzia, donna fiera e infaticabile, da quasi cinquant’anni sua devota moglie.

I fan della serie non rimarranno delusi, nell’arena finale si vedranno avvicendarsi vecchi e nuovi personaggi, violenti e intriganti, nella migliore tradizione della serie.

Maria Grazia Bosu

19/11/2021