Cryptozoo: online la prima clip del nuovo film d’animazione di Dash Shaw

Il primo trailer di “Cryptozoo” che verrà presentato il 29 gennaio al Sundance Film Festival.

“Cryptozoo” può vantare sulla partecipazione di molte star hollywoodiane

È stato diffuso online da poche ore il primo trailer di “Cryptozoo”. La pellicola di animazione è realizzata dall’artista e fumettista Dash Shaw, già autore di famose graphic novel come “Cosplayers”, “Doctors”, “New School”. A prestare la voce ai personaggi del film ci saranno molte star di Hollywood. Il cast comprende, infatti, Michael Cera (“Superbad”, “Scott Pilgrim vs. the World”), Lake Bell (“È complicato”, “Notte brava a Las Vegas”) e il cantante e attore di origini svedesi Peter Stormare (“Prison Break”, “Dancer in the Dark”). Il film verrà presentato in anteprima il 29 gennaio al Sundance Film Festival. Ancora non si conosce la data di uscita, ma sappiamo che The Match Factory si occuperà della distribuzione internazionale. Il primo lungometraggio di animazione realizzato da Shaw, “My Entire High School Sinking Into the Sea”, era stato presentato, con successo, al Toronto Film Festival 2016 e al New York Film Festival dello stesso anno.

La trama di “Cryptozoo”

Poco sappiamo della trama della pellicola. È stata diffusa una breve sinossi per presentare il film. Mentre alcuni criptozoologi cercano di catturare un baku (leggendaria creatura che si nutre di sogni) gli stessi iniziano a chiedersi se sia giusto rinchiudere queste rare bestie nei confini di uno zoo, o se queste creature mitiche dovrebbero rimanere nascoste e sconosciute. Shaw, per realizzare “Cryptozoo”, ha utilizzato una combinazione di disegno a mano – realizzati con penne d’oca, di corvo, matite e pennarelli – tecniche di animazione digitale, Photoshop e collage. Shaw ha anche realizzato il videoclip “Wheel of Fortune” per la band islandese dei Sigur Ros. Al Sundance, Shaw aveva già presentato “Seraph”, scritto insieme a John Cameron Mitchel, sceneggiatore e regista, controverso autore di pellicole come “Shortbus” o “Hedwig la diva con qualcosa in più”.