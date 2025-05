Crunchyroll presenta Kamitsubaki City Under Construction: un anime che unisce musica e magia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nuova serie anime di Crunchyroll, Kamitsubaki City Under Construction, si prepara a conquistare gli appassionati del genere con un mix di avventura e elementi musicali. Ispirata a un videogioco e ambientata in una metropoli ricostruita dopo un catastrofico evento, la serie debutterà il 3 luglio, offrendo episodi in simultanea con il Giappone. Scopriamo insieme i dettagli di questa attesa produzione.

Un mondo ricostruito dopo il collasso

Kamitsubaki City è il fulcro della nuova serie, una metropoli che ha saputo risollevarsi dopo un disastro che ha ridotto in miseria l’umanità. In questo contesto, la città rappresenta un simbolo di speranza e rinascita scientifica. Tuttavia, sotto la superficie di questa apparente prosperità, si nascondono nuove minacce: i Tesseractor, creature oscure che emergono dalle paure e dalle angosce interiori degli esseri umani. Questi mostri rappresentano una sfida per la società e per le cinque giovani streghe, note come The Witchling, che si oppongono a loro.

Le protagoniste non sono solo dotate di poteri magici, ma anche di voci straordinarie, che utilizzano come arma e strumento di cura. In un mondo dove la musica gioca un ruolo cruciale, il canto diventa un mezzo per affrontare le avversità e per cercare un futuro migliore. La serie promette di esplorare questi temi attraverso le avventure delle streghe, che si troveranno a combattere non solo contro i Tesseractor, ma anche contro le loro stesse paure.

Un comparto visivo di alta qualità

Il trailer di Kamitsubaki City Under Construction ha già suscitato grande interesse, grazie a un comparto visivo di alto livello. I character design sono affascinanti, con attenzione ai dettagli sia nei volti umani che nelle creature abissali. Anche se le scene di combattimento sono solo accennate, si percepisce la volontà di creare sequenze complesse e coinvolgenti. La regia è affidata a Kōdai Kakimoto, un professionista con esperienza in titoli di successo come Angel Beats! e Cyborg 009: Call of Justice, il che fa ben sperare per la gestione delle atmosfere intense e visionarie che caratterizzeranno la serie.

Le protagoniste sono doppiate da artiste del collettivo V.W.P. , note per i loro videoclip che hanno raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni online. Questo elemento aggiunge ulteriore valore alla produzione, poiché le voci delle streghe saranno un aspetto fondamentale della narrazione e dell’azione.

Un progetto multimediale in espansione

Kamitsubaki City Under Construction non è solo un anime, ma fa parte di un progetto multimediale più ampio, nato nel 2019 grazie al Kamitsubaki Studio. Questo universo narrativo ha già toccato diversi ambiti, tra cui musica, narrativa, giochi da tavolo e videogiochi. Recentemente, sono stati lanciati un rhythm game, Kamitsubaki City Ensemble, e una visual novel, ampliando ulteriormente l’ecosistema narrativo e coinvolgendo i fan in modi diversi.

Con l’arrivo di questa serie, Crunchyroll punta a posizionarsi tra le uscite più attese dell’estate, affiancandosi a titoli di grande richiamo come DanDaDan, Kaiju No. 8 e Dr. Stone. La combinazione di elementi musicali e avventurosi, unita a una narrazione profonda e coinvolgente, promette di attrarre un vasto pubblico, rendendo Kamitsubaki City Under Construction un appuntamento imperdibile per gli appassionati di anime.

