Cristina Plevani trionfa all’Isola dei Famosi: la finale della diciannovesima edizione

La finale de L’Isola dei Famosi ha regalato emozioni forti e colpi di scena, con Cristina Plevani che si è aggiudicata il titolo di vincitrice. Il programma, condotto per la prima volta da Veronica Gentili e con Simona Ventura come opinionista, ha visto i concorrenti sfidarsi in prove avvincenti, trasmesse in diretta dall’Honduras. La puntata ha segnato la conclusione di un’edizione ricca di sorprese e momenti indimenticabili.

Il televoto e le eliminazioni

La serata ha preso il via con l’annuncio della chiusura del televoto, che ha visto Teresanna e Jey come protagonisti. L’ex volto di Uomini e Donne è stata eliminata, ottenendo il 34.86% dei voti. La sua reazione è stata di sorpresa, rivelando di non aspettarsi di uscire così presto dalla finale, ma di essere comunque orgogliosa del percorso fatto. Prima di lasciare l’Honduras, ha ricevuto un videomessaggio dai suoi figli, che l’hanno emozionata. Teresanna ha avuto l’opportunità di osservare il suo aspetto dopo due mesi sull’isola e ha dichiarato di essere soddisfatta del cambiamento fisico.

Jey, dal canto suo, ha ricevuto un messaggio dal fratello, che lo ha commosso. Guardandosi allo specchio, ha espresso preoccupazione per il suo aspetto, affermando di vedersi troppo magro. Anche Omar ha ricevuto un videomessaggio dai suoi figli, che lo hanno incoraggiato, mentre Cristina ha avuto un messaggio dalla sua amica e dal suo cane, rivelando di sentirsi “tutta pelle” dopo il lungo periodo sull’isola.

Le prove individuali e le sfide

I naufraghi hanno affrontato prove individuali per evitare il televoto flash. Omar ha superato la prova dell’uomo, battendo il suo record personale, mentre Cristina ha completato la sua prova in 25 minuti, evitando così la votazione. Mario Adinolfi ha ricevuto un messaggio dalla figlia Clara, che ha condiviso il suo orgoglio per il padre, che ha perso 26 kg durante il suo soggiorno sull’isola. Jey ha affrontato una prova di resistenza, riuscendo a mantenere la posizione per 1 minuto e 22 secondi.

Mario ha anche migliorato il suo tempo nella prova di nuoto, completando il percorso in 1 minuto e 8 secondi. Loredana Cannata ha ricevuto il sostegno del nipote, affetto da un problema alla vista, e ha affrontato una prova di apnea. Tuttavia, ha rischiato di compromettere la sua salute, poiché non è riuscita a risalire in superficie e ha dovuto essere soccorsa. Loredana ha raccontato di aver avuto paura e di aver pensato di non farcela.

Le nomination e il televoto finale

Per determinare chi mandare al televoto flash, i concorrenti hanno effettuato nomination palesi. Mario ha nominato Loredana, mentre Loredana ha scelto Jey. Omar ha nominato Cristina e Jey ha optato per Loredana. Il televoto flash ha visto quindi Loredana e Jey come sfidanti, con il pubblico che ha deciso di eliminare Loredana, che ha ottenuto il 42.03% dei voti contro il 57.97% di Jey.

I quattro finalisti rimasti sono stati divisi in coppie: Cristina e Jey da una parte, Mario e Omar dall’altra. Le coppie si sono sfidate in una prova ad ostacoli, dove uno dei due concorrenti era bendato e l’altro doveva guidarlo. Cristina e Jey hanno vinto, costringendo Mario e Omar a partecipare al televoto flash.

Un momento romantico e la proclamazione della vincitrice

Poco dopo la mezzanotte, l’ex naufrago Paolo Vallesi ha sorpreso tutti proponendo matrimonio alla sua compagna, dopo aver cantato il suo nuovo brano “L’isola, il mare e te“. La serata si è conclusa con la proclamazione di Cristina Plevani come vincitrice della diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi, un traguardo che segna un momento significativo nella sua carriera e nella storia del reality.

