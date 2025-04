Cristina Comencini: il successo de “Il treno dei bambini” e la sua vita privata

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il recente film di Cristina Comencini, “Il treno dei bambini”, ha riscosso un notevole successo su Netflix, raggiungendo quasi trenta milioni di visualizzazioni. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la regista sessantottenne ha condiviso dettagli sulla sua carriera e sulla sua vita personale, rivelando aneddoti sui suoi figli e sul suo attuale compagno.

La famiglia di Cristina Comencini

Cristina Comencini ha avuto una vita familiare ricca e complessa. Il suo primogenito, Carlo Calenda, è nato dalla relazione con il giornalista e scrittore Fabio Calenda quando Cristina aveva solo diciotto anni. In merito al figlio, Comencini ha dichiarato: «Carlo è giovanissimo. È dimagrito ed è bellissimo. Io e Carlo siamo cresciuti completamente insieme». Dopo Carlo, sono nati Giulia e Luigi, quest’ultimo avuto dal musicista Riccardo Tozzi, con cui è stata sposata fino al 2016. La regista ha anche raccontato di essere diventata nonna a soli 33 anni, un’esperienza che ha arricchito la sua vita. «Ho passato la giovinezza con i bambini, ho cresciuto in pratica quattro figli. Me li portavo dappertutto, anche all’università a dare gli esami», ha ricordato.

Comencini ha rivelato di aver affrontato gravidanze indesiderate in gioventù. In un caso, ha deciso di abortire «il figlio di quest’uomo che amavo e che poi è diventato mio marito». Quando scoprì di essere incinta a diciassette anni, pensò nuovamente all’aborto, ma la sua esperienza di sofferenza la portò a scegliere di portare avanti la gravidanza. «Non volevo ripetere», ha spiegato. Così, Carlo venne al mondo, segnando l’inizio di un percorso di vita che Comencini non rimpiange: «È andata così. Ne sto scrivendo nel mio prossimo romanzo che uscirà per Feltrinelli in ottobre, si chiama L’epoca felice». In questo libro, la regista riflette sull’adolescenza e sul modo in cui essa influisce sull’identità personale.

L’amore maturo di Cristina Comencini

Nell’intervista, Comencini ha anche parlato del suo attuale compagno, il documentarista francese François Caillat. La loro storia d’amore è iniziata in un momento in cui la regista non si aspettava di innamorarsi. I due si sono incontrati al Festival du Film Italien de Villerupt, in Lorena, un evento al quale Comencini non voleva neppure partecipare, poiché si trovava in un periodo difficile. «Ci siamo scritti molto, prima», ha raccontato, sottolineando che la loro relazione è caratterizzata da continui spostamenti tra Roma e Parigi.

La vita di coppia, per Comencini, è stata arricchita dalla bellezza delle due città, ma anche dalla complessità della loro situazione. «Sono due città stupende e poi si è riaperto questo amore, questo senso di coppia», ha affermato. Riguardo all’intensità dell’amore in età matura, la regista ha condiviso una riflessione interessante: «Nel nuovo libro i due protagonisti si incontrano adolescenti e si ritrovano, per ragioni incredibili, più avanti. C’è quell’impeto incosciente di quando sei giovane… ma a 60 anni sei libero dentro, non hai obblighi di figli, conosci i limiti della coppia e del sentimento. Ti lasci andare senza pericoli».

Cristina Comencini continua a esplorare la sua vita e le sue esperienze attraverso la sua arte, offrendo uno sguardo profondo e personale su temi universali come la famiglia, l’amore e la crescita personale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!