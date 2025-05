Crisi di ascolti e abbandoni: l’Isola dei Famosi 2025 in difficoltà

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’Isola dei Famosi 2025 sta attraversando una fase critica, caratterizzata da un calo significativo degli ascolti e da un numero crescente di abbandoni tra i concorrenti. Nonostante la conduzione di Veronica Gentili e il ritorno di Simona Ventura come opinionista, il programma sembra non riuscire a catturare l’attenzione del pubblico come in passato. Negli ultimi giorni, sei naufraghi hanno lasciato l’Honduras, tra cui nomi noti del panorama televisivo come Antonella Mosetti e Camila Giorgi.

L’Isola dei Famosi in crisi

La situazione attuale de L’Isola dei Famosi è preoccupante. Sei concorrenti hanno già deciso di abbandonare il gioco, costringendo la produzione a cercare nuovi volti per rimpiazzarli. Tra i nomi che potrebbero unirsi al gruppo ci sono la modella Ahlam El Brinis e il mago Jey Lillo, insieme ai gemelli Fabrizio e Valerio Salvatori, noti per le loro apparizioni nel programma Avanti un altro. Inoltre, si parla di Jasmin Salvati, ex protagonista di Ex on the Beach e Italia Shore.

Questi nuovi ingressi non sembrano promettere un miglioramento della situazione, visto che i nomi non sono particolarmente noti al grande pubblico. Con ascolti in calo e tensioni crescenti tra i concorrenti, il programma rischia di chiudere i battenti prima del previsto, seguendo le orme di The Couple di Ilary Blasi, che è stato cancellato senza una finale degna di nota.

Secondo indiscrezioni diffuse da Deianira Marzano, ci sarebbero altri concorrenti che stanno considerando di lasciare il programma. Le voci parlano di un clima teso dietro le quinte, con la produzione che starebbe già discutendo la possibilità di una chiusura anticipata. I naufraghi, stremati dalle difficoltà, sembrano avvicinarsi a una resa dei conti imminente.

Ascolti in calo e preoccupazioni per il futuro

Mediaset non ha rilasciato commenti ufficiali sulla situazione de L’Isola dei Famosi, ma è evidente che il genere reality show sta vivendo una stagione difficile. L’interesse del pubblico sembra essere diminuito, probabilmente a causa di dinamiche che non riescono a sorprendere più.

La finale del programma potrebbe essere anticipata a metà giugno, con un notevole anticipo di quattro settimane rispetto al calendario iniziale. Questo cambiamento potrebbe riflettere la necessità di rispondere rapidamente a un panorama televisivo in evoluzione, dove il pubblico è sempre più esigente.

Una serie di ritiri preoccupanti

La sequenza di abbandoni ha avuto inizio con due concorrenti giovani, Leonardo Brum e Angelo Famao, che non hanno soddisfatto le aspettative e hanno lasciato il gioco dopo poche settimane. Durante la terza puntata, anche Nunzio Stancampiano e Samuele Bragelli, noto come Spadino, hanno deciso di ritirarsi dall’avventura.

La situazione è ulteriormente peggiorata con l’uscita di Camila Giorgi, che ha lasciato l’Honduras per affrontare questioni familiari non del tutto chiarite. A questo si è aggiunto l’addio di Antonella Mosetti, che ha rivelato di essere emotivamente provata dalla recente perdita del padre, dichiarando: “Non riesco ancora ad affrontare questo lutto”.

Le prime tre puntate de L’Isola dei Famosi hanno registrato ascolti altalenanti. La prima puntata ha attratto 2.039.000 telespettatori, con uno share del 18,9%. Nella seconda puntata, il numero di spettatori è aumentato leggermente a 2.049.000, ma lo share è sceso al 17,5%. Con il terzo appuntamento, si è assistito a un calo netto, con soli 1.891.000 telespettatori e uno share del 15,7%. La quarta puntata sarà cruciale per comprendere la direzione futura del programma, ma l’attuale scenario appare piuttosto desolante.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!