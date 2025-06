Cresce l’attesa per il live-action di Dragon Trainer: debutto previsto per il 13 giugno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’uscita del live-action di Dragon Trainer si avvicina e l’interesse del pubblico è palpabile. La pellicola, attesa nelle sale il 13 giugno 2025, ha già suscitato entusiasmo grazie a una clip esclusiva pubblicata recentemente. Gli analisti prevedono un esordio al botteghino che potrebbe non solo essere straordinario, ma addirittura stabilire nuovi record per il franchise.

Un adattamento atteso e ben accolto

Dai primi trailer e dalle anteprime stampa, è chiaro che il nuovo Dragon Trainer non è un semplice adattamento in live-action privo di sostanza. Al contrario, il progetto si distingue per la cura e il rispetto nei confronti dell’originale film d’animazione del 2010, prodotto da DreamWorks. L’atmosfera evocativa, le emozioni intense e la coerenza narrativa sembrano essere state riprese con grande attenzione, il che ha portato a previsioni di incassi superiori ai 75 milioni di dollari nei primi tre giorni di programmazione negli Stati Uniti.

Queste stime, se confermate, potrebbero portare il nuovo Dragon Trainer a superare il record precedente del franchise, detenuto da Dragon Trainer – Il mondo nascosto, che nel 2019 aveva debuttato con 55 milioni di dollari. Un risultato simile collocherebbe il film al quarto posto tra i migliori debutti cinematografici dell’anno, superando anche il recente Thunderbolts della Marvel, che ha incassato 74,3 milioni di dollari.

Un confronto con i precedenti capitoli

Per comprendere l’importanza di questo nuovo capitolo, è utile esaminare i risultati dei film originali. Il primo Dragon Trainer, uscito nel 2010, ha incassato 43,7 milioni di dollari nel weekend di apertura, chiudendo con un totale di 217,5 milioni negli Stati Uniti. Il secondo film, rilasciato nel 2014, ha debuttato con 49,4 milioni, concludendo la sua corsa a 177 milioni di dollari. Questi numeri evidenziano come il live-action non solo si proponga di superare i suoi predecessori, ma anche di rilanciare l’intero franchise verso una nuova fase di espansione.

Un futuro promettente per il franchise

Il successo delle recensioni e l’entusiasmo crescente del pubblico suggeriscono una forte fiducia da parte di DreamWorks nel progetto. Infatti, è già in fase di produzione un sequel del live-action di Dragon Trainer, segno che lo studio punta a continuare a esplorare il mondo di questi amati personaggi. La possibilità di adattamenti in live-action di altri classici dell’animazione di DreamWorks diventa così concreta, aprendo nuove strade per il futuro del franchise.

Con l’uscita imminente e le aspettative elevate, Dragon Trainer si prepara a conquistare il pubblico, promettendo un’esperienza cinematografica che onora il suo predecessore e allo stesso tempo si proietta verso nuove avventure.

