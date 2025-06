Cresce l’attesa per i film tratti dai videogiochi: ecco le novità in arrivo prima di The Legend of Zelda

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’industria cinematografica continua a esplorare il vasto universo dei videogiochi, con un numero crescente di adattamenti in arrivo nei prossimi anni. Recentemente, Nintendo e Sony Pictures hanno annunciato un cambio di data per l’uscita di The Legend of Zelda, il film live-action ispirato alla celebre saga videoludica. Questo rinvio ha aperto la strada a una serie di film tratti da videogiochi che debutteranno prima dell’attesissimo progetto diretto da Wes Ball. Di seguito, un approfondimento sui titoli più imminenti.

Mortal kombat 2: il ritorno di un classico

Il film Mortal Kombat 2 rappresenta uno dei progetti più attesi del panorama cinematografico legato ai videogiochi. La pellicola, diretta da Simon McQuoid, che ha già lavorato al primo film del 2021, è prevista per il 24 ottobre 2025. Tra i protagonisti, Tati Gabrielle interpreterà il personaggio di Jade, mentre Karl Urban vestirà i panni di Johnny Cage. La trama promette di continuare l’eredità del franchise, portando sul grande schermo combattimenti spettacolari e personaggi iconici. Con un cast di talento e un regista esperto, le aspettative sono alte per questo sequel, che mira a soddisfare i fan della serie e a conquistare un nuovo pubblico.

Super mario bros 2: il sequel che tutti aspettano

Un altro titolo di grande rilevanza è Super Mario Bros 2, il sequel dell’amato film del 2023. La nuova avventura arriverà nei cinema il 3 aprile 2026, con Chris Pratt, Anya Taylor-Joy e Jack Black che riprenderanno i loro ruoli rispettivamente come Mario, Peach e Bowser. La pellicola promette di portare sul grande schermo nuove avventure e sfide per i personaggi iconici del mondo di Nintendo. Con la popolarità del franchise, questo sequel ha tutte le carte in regola per attrarre sia i fan di lunga data che le nuove generazioni, continuando a espandere l’universo di Super Mario.

Resident evil: un nuovo capitolo della saga

La saga di Resident Evil, che ha già affascinato il pubblico con diversi adattamenti cinematografici, si prepara a tornare con un nuovo film. Diretto da Zach Cregger, noto per il suo lavoro in Barbarian, il film debutterà nelle sale il 18 settembre 2026. Questo nuovo capitolo si inserisce in un contesto di grande attesa, poiché i fan della serie sperano di vedere un ritorno alle radici horror del franchise, con personaggi e trame che richiamano l’atmosfera dei giochi originali. La capacità di Cregger di mescolare suspense e azione sarà fondamentale per il successo di questo progetto.

Sonic 4: il quarto capitolo della saga

Infine, il franchise di Sonic si prepara a lanciare Sonic 4, in arrivo il 19 marzo 2027. Questo nuovo capitolo si preannuncia come un mix di avventura e azione, continuando a seguire le avventure del celebre riccio blu. Con il successo dei precedenti film, Sonic 4 ha l’opportunità di espandere ulteriormente la sua fanbase, offrendo nuove storie e personaggi che possono attrarre sia i giovani spettatori che i fan di lunga data. La combinazione di umorismo e azione che ha caratterizzato i film precedenti sarà un elemento chiave per mantenere l’interesse del pubblico.

Altri progetti in cantiere

Oltre ai titoli già menzionati, l’industria cinematografica sta lavorando a numerosi adattamenti tratti da videogiochi, tra cui Street Fighter, Elden Ring, Ghost of Tsushima, Death Stranding, Horizon: Zero Dawn, Helldivers, BioShock, The Sims, Uncharted 2, Gears of War e Outrun. Tuttavia, molti di questi progetti non hanno ancora una data di uscita ufficiale. Con un panorama così ricco di opportunità, il futuro del cinema basato sui videogiochi appare promettente, con la speranza di offrire storie coinvolgenti e di alta qualità.

Con l’arrivo di questi film, l’attesa per The Legend of Zelda si fa sempre più intensa, mentre il pubblico si prepara a vivere nuove avventure sul grande schermo.

