Cresce la tensione in The Couple: Pierangelo e Jasmine in testa ai sondaggi prima della diretta

Il reality show “The Couple” continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano, con la sua ultima puntata in programma per oggi, 28 aprile 2025. I sondaggi recenti indicano chiaramente che la coppia composta da Pierangelo e Jasmine è la favorita tra gli spettatori, mentre le ex Veline Thais ed Elena si trovano in una posizione precaria. L’andamento delle preferenze del pubblico offre uno spaccato interessante sulle dinamiche del programma, che si distingue per colpi di scena e strategie avvincenti.

I risultati dei sondaggi: Pierangelo e Jasmine dominano

Secondo un sondaggio pubblicato su X dal profilo ufficiale @thecouple__, la coppia Pierangelo e Jasmine ha ottenuto un consenso schiacciante, con il 61,5% dei 1.270 voti espressi a loro favore. Questo risultato mette in evidenza non solo la popolarità della coppia, ma anche la loro capacità di conquistare il cuore degli spettatori. Al contrario, Thais ed Elena, con il 38,5% dei voti, si trovano in una posizione di svantaggio, rischiando l’eliminazione.

Un altro sondaggio, condotto dal profilo @gf_forum, ha confermato la tendenza. Su un totale di 439 voti, Pierangelo e Jasmine hanno ricevuto il 55,5% delle preferenze, mentre Thais ed Elena si sono fermate al 44,5%. Sebbene il distacco sia meno netto rispetto al primo sondaggio, rimane comunque un chiaro indicativo del favore popolare verso la giovane coppia. Questi risultati evidenziano come le dinamiche del programma possano cambiare rapidamente, influenzate dalle emozioni e dalle strategie dei concorrenti.

Un confronto con il forum ufficiale

La situazione si complica ulteriormente se si considera il sondaggio effettuato sul sito ufficiale del forum collegato al programma. Qui, su oltre 300 voti, il 63% del pubblico ha scelto di salvare Wiggers e Barolo, un’altra coppia molto amata, mentre solo il 37% ha espresso la propria preferenza per Greco e Carrisi. Questo risultato sorprendente suggerisce che, sebbene Pierangelo e Jasmine siano attualmente i favoriti, ci sono altre coppie che stanno guadagnando terreno e attenzione.

Questa diversità nei risultati dei sondaggi potrebbe riflettere le diverse preferenze del pubblico e le strategie adottate dai concorrenti. Mentre Pierangelo e Jasmine sembrano avere una base di fan solida, Wiggers e Barolo dimostrano di avere un appeal significativo, rendendo la competizione ancora più avvincente.

Aspettative per la puntata di stasera

Con la puntata di questa sera in arrivo, le aspettative sono alle stelle. “The Couple” si conferma un terreno fertile per emozioni, strategie e colpi di scena. La posizione di Pierangelo e Jasmine come coppia favorita potrebbe influenzare le dinamiche del gioco, ma Thais ed Elena non possono essere sottovalutate. La loro esperienza e il loro carisma potrebbero riservare sorprese inaspettate.

Il verdetto ufficiale, che decreterà chi sarà eliminato, è atteso con grande interesse. Gli spettatori si preparano a seguire la diretta su Canale 5, curiosi di scoprire come si evolveranno le dinamiche tra i concorrenti e quali strategie verranno messe in atto per rimanere nel gioco. La tensione è palpabile e il pubblico è pronto a vivere un’altra serata ricca di emozioni.

