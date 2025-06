Cresce il cast della serie su Harry Potter: ecco i recast nei film della saga

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’annuncio di ulteriori nove attori per il cast della nuova serie dedicata a Harry Potter, l’attenzione si sposta su un aspetto meno noto ma affascinante della saga cinematografica: i recast. Nel corso degli otto film, alcuni personaggi hanno subito cambiamenti di interprete, talvolta per motivi tragici, altre volte per scelte artistiche. Questo articolo esplora i principali casi di recast, rivelando le circostanze e i personaggi coinvolti.

Albus Silente: un cambio di interprete significativo

Uno dei recast più noti nella saga di Harry Potter riguarda il personaggio di Albus Silente. Nei primi due film, “Harry Potter e la Pietra Filosofale” e “Harry Potter e la Camera dei Segreti”, il ruolo era affidato a Richard Harris. La sua interpretazione ha lasciato un’impronta indelebile, ma la scomparsa dell’attore nel 2002 ha costretto i produttori a cercare un nuovo volto per il celebre preside di Hogwarts. Michael Gambon è stato scelto per interpretare Silente dal terzo film, “Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban”, fino all’ottavo, “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2”. Gambon ha portato una nuova dimensione al personaggio, rendendolo più dinamico e complesso, ma il passaggio da Harris a Gambon ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan.

Personaggi minori: cambi di volto meno evidenti

Oltre ai personaggi principali, anche alcuni ruoli minori hanno subito cambiamenti di interprete. Un esempio è Bill Weasley, il fratello di Ron. Nel film “Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban”, Bill è interpretato da Richard Fish, ma nei film successivi il suo volto è quello di Domhnall Gleeson. Quest’ultimo, noto anche per il suo ruolo in “Il Calice di Fuoco” come Malocchio Moody, ha dato nuova vita al personaggio, sebbene il pubblico non abbia sempre notato il cambiamento.

Un altro caso interessante è quello della Signora Grassa, il ritratto che custodisce l’ingresso della sala comune dei Grifondoro. Nel primo film, il ruolo era ricoperto da Elizabeth Spriggs, mentre nel terzo film è stato affidato a Dawn French. Questo cambio non ha avuto un impatto significativo sulla trama, ma ha comunque rappresentato una variazione nel cast che ha accompagnato i fan nel loro viaggio attraverso il mondo magico.

Le sfide del recast: Lavanda Brown e Pansy Parkinson

Altri personaggi che hanno subito recast sono Lavanda Brown e Pansy Parkinson. Lavanda, inizialmente interpretata da Kathleen Cauley, è stata successivamente affidata a Jessie Cave, che ha portato una nuova interpretazione del personaggio, rendendolo più memorabile. Pansy Parkinson ha avuto un percorso ancor più complesso, con ben tre interpreti nel corso della saga. Dopo Katherine Nicholson, che ha interpretato il ruolo nei primi film, la scelta finale è ricaduta su Scarlett Byrne, che ha dato una nuova dimensione al personaggio, rendendolo più incisivo.

Questi cambiamenti nel cast, sebbene a volte poco notati, hanno contribuito a plasmare l’identità della saga di Harry Potter. Ogni attore ha portato il proprio stile e la propria interpretazione, arricchendo l’universo magico e rendendo ogni film unico nel suo genere. Con l’arrivo della nuova serie, i fan possono aspettarsi di rivedere questi personaggi e chissà, forse anche qualche nuovo volto.

