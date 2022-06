Creed 3: svelata la data di uscita italiana, in contemporanea con gli USA

“Creed 3” – Eagle Pictures distribuirà in Italia l’ultimo capitolo della saga pugilistica “Creed”, il terzo film della saga spin-off di Rocky diretto da Michael B. Jordan.

Creed 3 uscirà al cinema il 23 novembre

Eagle Pictures distribuirà in Italia Creed III, terzo capitolo della saga cinematografica nata come spin-off del celebre, osannato e mai dimenticato Rocky. La compagnia annuncia la data di uscita: il 23 novembre. Il film prodotto da MGM è diretto e interpretato da Michael B. Jordan che ha già dato cuore ed anima al protagonista Adonis “Donnie” Johnson nei primi due capitoli, Creed – Nato per combattere e Creed II (distribuiti nel nostro Paese da Warner Bros. Italia), che hanno incassato rispettivamente 5.5 milioni di euro nel 2016 ed oltre 7 milioni di euro nel 2019.

“Creed III”, che si divide tra azione a dramma e affronta il tema della boxe con intimità e la descrive in tutte le sue coinvolgenti e struggenti sfumature, arriverà nelle sale italiane il 23 novembre, in contemporanea con gli USA. Completano il cast: Tessa Thompson, Jonathan Majors, Selenis Leyva, Phylicia Rashad.

Michael B. Jordan aveva elogiato Jonathan Majors, definendolo perfetto per la parte e ha poi parlato del suo ruolo da regista nel film. “Penso che sia stata una di quelle cose in cui mi sono sentito a mio agio”, ha detto al The Late Show. “Sapevo che sarebbe stato un rischio. Sono super entusiasta di mettermi dietro la macchina da presa… Dopo i primi due film avevo finalmente un’opinione e una storia che volevo raccontare. Dal secondo al terzo ho chiamato Ryan (Coogler) e lui ha detto, ‘Sei pronto per questo.'”

Rocky Balboa (allenatore di Adonis), sarà nella produzione del film

Dopo aver deciso di allontanarsi dal bordo del ring, questa volta Sylvester Stallone (che grazie al primo capitolo della saga conquistò la nomination agli Oscar nella categoria Miglior attore non protagonista) non sarà davanti la macchina da presa per rimettere i panni di Rocky Balboa (allenatore di Adonis), ma è coinvolto nella produzione del film.

“Creed 3”, arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 23 novembre 2022 – in contemporanea con gli USA – e sarà distribuito da Eagle Pictures.

Mina Franza

01/06/2022