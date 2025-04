Coyote vs. Acme: Will Forte festeggia l’uscita del film dopo anni di attesa e incertezze

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Coyote vs. Acme, il film che ha tenuto col fiato sospeso gli appassionati di cinema, sta per arrivare nelle sale grazie a Ketchup Entertainment. Dopo un lungo periodo di incertezze e battaglie, Will Forte, protagonista della pellicola, esprime la sua gioia per il traguardo raggiunto. La pellicola, che unisce live-action e animazione, ha finalmente trovato una nuova vita dopo essere stata abbandonata da Warner Bros. per motivi fiscali. Forte, con un mix di gratitudine e ironia, è pronto a sostenere la promozione del film, convinto che meriti di essere celebrato.

Un viaggio travagliato verso l’uscita

Coyote vs. Acme ha vissuto un percorso tortuoso prima di arrivare al grande schermo. Completato nel 2022, il film è stato inizialmente accantonato da Warner Bros., che ha deciso di non distribuirlo a causa di problematiche fiscali. Tuttavia, la pellicola ha trovato un nuovo distributore in Ketchup Entertainment, che si occuperà della sua uscita nelle sale. Will Forte, che interpreta il ruolo principale, ha condiviso la sua emozione in un’intervista con The Hollywood Reporter, affermando: “Non ci sono parole per descrivere quanto sia grato. Non pensavo sarebbe mai successo, è arrivato dal nulla e sono al settimo cielo”. Forte ha dimostrato la sua determinazione a promuovere il film, scherzando sulla possibilità di scalare l’Everest per attirare l’attenzione su Coyote vs. Acme.

Il film, diretto da David Green e scritto dalla candidata all’Oscar Samy Burch, combina elementi di live-action e animazione, offrendo un’esperienza visiva unica. Accanto a Forte, il cast include nomi noti come John Cena e Lana Condor, con James Gunn tra i produttori e autori della storia. La pellicola promette di essere un mix di divertimento e emozione, e Forte è convinto che il pubblico apprezzerà il risultato finale.

Le frustrazioni di Will Forte e la sua passione per il progetto

Nel 2024, Will Forte aveva già espresso la sua frustrazione riguardo alla cancellazione del film attraverso i social media. In un post su Instagram, aveva dichiarato: “Odio con tutto me stesso che abbiano cancellato questo film. È super divertente, visivamente mozzafiato, sincero, dolce ed emozionante in modo genuino”. Forte ha ricordato la sua prima visione della pellicola, descrivendo la sensazione di fortuna di farne parte, seguita da confusione e frustrazione per la decisione di non distribuirla.

In un’intervista a MovieWeb, Forte non ha risparmiato critiche, affermando: “Il mio pensiero? È una fottuta stronzata. È un film così delizioso, meritava molto di più”. Nonostante la sua mancanza di familiarità con i meccanismi economici di Hollywood, Forte è fermamente convinto che Coyote vs. Acme sia una piccola meraviglia che merita di essere vista. La sua passione per il progetto è evidente e il suo impegno nella promozione del film dimostra quanto tenga a questo lavoro.

L’attesa per Coyote vs. Acme

Con l’uscita di Coyote vs. Acme finalmente all’orizzonte, l’attesa cresce tra i fan e gli appassionati di cinema. La pellicola, che ha affrontato sfide significative prima di trovare una nuova casa, rappresenta un’opportunità per il pubblico di scoprire una storia che, secondo Forte, merita di essere raccontata. La combinazione di elementi di live-action e animazione, insieme a un cast di talento, rende questo film un evento da non perdere. La determinazione di Will Forte a promuovere Coyote vs. Acme è un chiaro segnale dell’importanza che questo progetto ha per lui e per tutti coloro che hanno lavorato a realizzarlo.

