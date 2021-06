Cowboy Bebop: Netflix svela il teaser dell’attesa serie live-action

“Cowboy Bebop” sta tornando ed è lo stesso Netflix ad annunciare ai fan il ritorno imminente della serie live-action attraverso il primo teaser.

Cowboy Bebop: il primo teaser di Netflix

Yoko Kanno, the composer behind the iconic soundtrack of the original COWBOY BEBOP anime will be creating the soundtrack for the new Live Action Series. Also confirmed…Cowboy Bebop is coming this Fall. #GeekedWeek pic.twitter.com/6lHZQcoFR6 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021

Netflix ha finalmente svelato il primo filmato per il suo imminente adattamento live-action dell’anime “Cowboy Bebop” durante il suo evento per i fan della Geeked Week, dando ai fan la possibilità di conoscere il cast che vede John Cho nei panni del cacciatore di taglie Spike Spiegel.

La serie di Netflix è stata sviluppata da André Nemec (Alias, Without Remorse) e Jeff Pinkner (Fringe, Alias) e scritta da Christopher Yost (Thor: Ragnarok, The Mandalorian). Oltre a Spike di Cho, “Cowboy Bebop” sarà interpretato da Daniella Pineda come Faye Valentine, Mustafa Shakir come Jet Black, Alex Hassell come Vicious, Elena Satine come Julia e un adorabile Corgi come Ein.

Il nuovo adattamento dovrà superare le aspettative

Cowboy Bebop ha molto scetticismo da superare per conquistare i fan. È già quasi impossibile fare un buon adattamento live-action di una proprietà anime. È quasi un compito difficile quanto lo è per l’equipaggio del titolare Bebop raccogliere effettivamente una taglia.

La serie originale di 26 episodi di Shinichiro Watanabe ha contribuito a rendere popolare i Cowboy in Occidente grazie alla sua miscela quasi perfetta di influenze che ha tratto da tutto, dagli anime giapponesi e dai film western classici, da “Blade Runner” a “Star Wars”. E, naturalmente, c’è anche l’incredibile colonna sonora di ispirazione jazz di Yoko Kanno e Seatbelts.

L’adattamento live-action di Netflix però è sulla buona strada per raggiungere il successo grazie anche al casting perfetto di Cho che ricordiamo indosserà i panni di Spike. Il breve teaser inoltre conferma che la leggendaria Yoko Kanno tornerà a comporre nuove e originali musiche per la serie live-action. Sebbene non sia stata annunciata una data di uscita specifica, il teaser ha anche confermato un rilascio autunnale per l’attesissima serie.

Francesca Reale

09/06/2021