Cowboy Bebop: le prime immagini del lavoro-action di John Cho

“Cowboy Bebop“ svela le sue prime immagini insieme alla nuova versione di “Ballad of Fallen Angels”

Cowboy Bebop: produzione e trama

Dopo molti ritardi e scetticismo, le prime immagini del live-action “Cowboy Bebop” sono state pubblicate. Sul sito di Collider è possibile visionare l’intera gallery. “Cowboy Bebop” di Netflix è sviluppato da André Nemec ( Alias ) e Jeff Pinkner ( Fringe, Alias ) e scritto da Christopher Yost ( Thor: Ragnarok, The Mandalorian ). La serie è interpretata da John Cho nei panni dell’iconico cacciatore di taglie spaziale, Spike Spiegel, così come Daniella Pineda nei panni di Faye Valentine, Mustafa Shakir come Jet Black, Alex Hassell come Vicious, Elena Satine come Julia e un adorabile Corgi come Ein.

La serie è basata sull’iconico anime degli anni ’90 “Cowboy Bebop” di Shinichirō Watanabe. Al centro della storia un equipaggio itinerante di cacciatori di taglie a bordo della loro astronave, Bebop. Lo spettacolo è noto per la sua miscela di motivi e influenze di fantascienza, western e noir. Sebbene lo spettacolo sia stato un successo critico e commerciale su entrambe le sponde del Pacifico, è stato un enorme successo negli Stati Uniti, dove è diventato parte di un’ondata di spettacoli di anime che lo hanno reso popolare negli anni ’90 insieme a “Sailor Moon” e “Dragon Ball Z”

Le prime immagini della serie

Le immagini mostrano trucco e costumi usciti direttamente dal design dei personaggi di Toshihiro Kawamoto. Allo stesso tempo ci danno anche il nostro primo sguardo al Bebop, ed alcune delle trame che vedremo nella serie, inclusa quella che sembra la chiesa dell’iconico episodio “Ballad of Fallen Angels”.

Tuttavia, lo spettacolo non sarà solo una copia dell’anime. L’anno scorso, lo scrittore Javier Grillo-Marxuach ha spiegato che Cowboy Bebop amplierà anche l’originale: “Stiamo cercando di raccontare la storia nel modo più ampio possibile di Spike Spiegel e quelle dei più grandi cattivi che animano la serie.

Dovremo aspettare ancora un po’ prima di ascoltare l’ incredibile colonna sonora ispirata al jazz di Yoko Kanno visto che Cowboy Bebop debutta il 19 novembre su Netflix.



Francesca Reale



24/08/2021