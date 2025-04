Countdown: la nuova serie thriller con Jensen Ackles in arrivo su Prime Video

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La piattaforma di streaming Prime Video si prepara a lanciare una nuova serie avvincente intitolata “Countdown“, con il noto attore Jensen Ackles nel ruolo principale. Questa attesa produzione, creata da Derek Haas, co-ideatore di “Chicago Fire” e “FBI: International“, promette di catturare l’attenzione del pubblico con una trama intrigante e colpi di scena. La serie debutterà il 25 giugno 2025, con un episodio settimanale, e le prime immagini ufficiali sono già state rilasciate, aumentando l’aspettativa tra i fan.

La trama di Countdown: un thriller avvincente

“Countdown” ruota attorno all’omicidio di un agente del Dipartimento per la Sicurezza Interna, avvenuto in pieno giorno. Questo evento tragico spinge Mark Meachum, un agente della Polizia di Los Angeles interpretato da Jensen Ackles, a unirsi a una task force segreta. Questa squadra è composta da agenti sotto copertura provenienti da diverse forze dell’ordine, tutti impegnati a indagare sulla morte sospetta dell’agente. La trama si sviluppa in una corsa contro il tempo, mentre la squadra cerca di scoprire la verità dietro l’omicidio.

Man mano che le indagini proseguono, emergono dettagli inquietanti che rivelano un complotto molto più ampio e sinistro di quanto inizialmente previsto. La tensione cresce, poiché i membri della task force devono affrontare non solo il mistero dell’omicidio, ma anche le loro agende personali e i conflitti interni. La sfida di unire le forze per il bene comune diventa cruciale, mentre la città, con milioni di abitanti, è in pericolo.

Il cast di Countdown: un ensemble di talenti

Oltre a Jensen Ackles, il cast di “Countdown” include nomi noti del panorama televisivo. Jessica Camacho, famosa per il suo ruolo in “All Rise“, interpreta Amber Oliveras, una veterana della DEA che si unisce alla nuova squadra. Eric Dane, noto per il suo lavoro in “Grey’s Anatomy“, interpreta Nathan Blythe, un agente speciale dell’FBI con oltre vent’anni di esperienza.

In aggiunta, il cast si arricchisce con la presenza di Violett Beane, vista in “The Flash“, Elliot Knight, noto per il suo ruolo in “The Boys“, e Uli Latukefu, che ha recitato in “Young Rock“. Questo gruppo di attori talentuosi promette di dare vita a personaggi complessi e coinvolgenti, contribuendo a rendere “Countdown” un thriller imperdibile.

Con l’uscita di “Countdown“, Prime Video si conferma come una piattaforma in grado di offrire contenuti originali di alta qualità, in grado di attrarre un pubblico sempre più vasto. La combinazione di una trama avvincente, un cast di talento e la direzione di un esperto come Derek Haas rende questa serie un appuntamento da non perdere per gli amanti del genere thriller.

