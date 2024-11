Cosa guardare su Prime Video questo weekend: novità e scadenze imperdibili

Sei alla ricerca di spunti per la tua serata di streaming ma non sai da dove cominciare? Prime Video offre una selezione di contenuti freschi e intriganti, perfetti per un weekend all’insegna del relax. Scopriamo insieme quali sono le novità più interessanti da non perdere e quali film stanno per lasciare il catalogo.

Cruel intentions: un remake audace

Dal 21 novembre, Prime Video accoglie nella sua line-up la serie Cruel Intentions, un remake che promette di affascinare e inquietare il pubblico in egual misura. Ambientata nel prestigioso Manchester College, vicino a Washington D.C., la trama si snoda attorno ai conflitti tra giovani privilegiati che si muovono in un contesto sociale spietato. I protagonisti, i fratellastri Caroline Merteuil e Lucien Belmont, non esitano a utilizzare ogni mezzo pur di mantenere il loro status e la loro reputazione, anche a costo di sabotare le vite degli altri.

La serie è composta da otto episodi, rilasciati tutti simultaneamente, permettendo così una maratona binge-watching che assicura continui colpi di scena. Dopo un incidente traumatico che minaccia l’intero universo sociale del college, i protagonisti si trovano costretti a mettere in atto un gioco pericoloso, che pone al centro della narrazione i temi dell’amore, della vendetta e dei segreti inconfessabili. Cruel Intentions non è solo una storia di intrighi romantici, ma una riflessione sulle conseguenze delle azioni e l’eterna lotta per il potere.

Dinner club 3: il ritorno dei sapori italiani

Sempre dal 21 novembre, Dinner Club 3 promette di soddisfare non solo il palato, ma anche la curiosità di chi ama le tradizioni culinarie italiane. Il programma, che ha riscosso un grande successo nelle precedenti edizioni, riunisce un cast stellare composto da Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. Con loro, il famoso chef Carlo Cracco guiderà un viaggio gastronomico che attraversa l’Italia, dai luoghi incantevoli di Roma, fino a Brindisi, toccando il Lazio, la Campania e la Basilicata.

In questo attesissimo ritorno, i partecipanti non solo cucineranno piatti tipici ma esploreranno anche le tradizioni locali, interagendo con personaggi e ospiti d’onore come Antonio Albanese e Sabrina Ferilli. La partecipazione di Corrado Guzzanti, che avrà il compito di rivestire il ruolo di osservatore speciale, aggiunge un ulteriore elemento di spettacolarità e divertimento. Dinner Club 3 è l’occasione perfetta per immergersi nella cultura italiana, con un mix di buon cibo e intrattenimento.

Tigres et hyenes: un thriller carico di tensione

Il 22 novembre arriva su Prime Video il film Tigres et Hyenes, che promette di catturare l’attenzione degli amanti del thriller. La storia ruota attorno a Malik, un giovane trafficante di droga ritornato dalla Spagna, che si trova coinvolto nel mondo criminale a causa dell’arresto del suo patrigno, Serge Lamy, un noto rapinatore.

In questa avvincente trama, Malik accetta di lavorare a un colpo audace per liberare non solo il suo patrigno, ma anche un complice. La tensione cresce man mano che Malik si allea con ex criminali per realizzare uno dei più grandi colpi della loro vita. Una giostra di emozioni e scelte morali in un contesto dove la lealtà viene messa a dura prova, Tigres et Hyenes offre uno spaccato affascinante e drammatico del sottobosco criminale.

Pimpinero: blood and oil: un dramma familiare sullo sfondo della criminalità

Invecchiando, i legami familiari si fanno più complessi, ed è esattamente ciò che viene esplorato nel film Pimpinero: Blood and Oil, in uscita il 22 novembre. Questa pellicola segue le vite di tre fratelli, Moisés, Ulises e Juan, mentre affrontano le sfide del mondo della criminalità organizzata. La storia si sviluppa intorno a una serie di eventi che mettono alla prova i loro valori e relazioni.

Accompagnati dalla tenace Diana, i protagonisti si muovono tra intrighi e corruzione, con l’industria petrolifera che funge da sfondo alle loro scelte. La narrazione intensiva è arricchita da una profonda analisi dei legami familiari e delle sfide che le persone affrontano nel tentativo di trovare la loro strada in un universo dove il confine tra giusto e sbagliato è spesso sfocato.

Film in scadenza: last chance per cult e biografie

Infine, non dimenticare che il 28 novembre segnerà la scadenza per la visione di due film significativi. Marie Antoinette, con Kirsten Dunst nel ruolo della celebre regina di Francia, offre uno sguardo intimo sulla vita di una giovane principessa austriaca. D’altro canto, Professor Marston and the Wonder Women narra la vita di William Marston, il creatore di Wonder Woman, approfondendo il suo lavoro e le sue relazioni personali. Entrambi i film rappresentano occasioni imperdibili per i cinefili, prima che escano dal catalogo.

Con queste ricche novità e imperdibili occasioni di visione, il weekend si preannuncia all’insegna dell’intrattenimento di qualità su Prime Video.