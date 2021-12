Cosa guardare su Netflix: i titoli di Gennaio 2022

Con il nuovo anno ormai alle porte, Netflix annuncia i titoli in uscita a gennaio 2022. Una vasta scelta di generi differenti dove non mancheranno di certo, emozioni e tante risate.

Un anno ricco di nuove uscite

Come succede ormai da due anni, anche quest’anno passeremo più tempo a casa, e il colosso dello streaming non ci lascia dubbi su cosa guardare a gennaio 2022 su Netflix.

Ci regala attesissime uscite come, la quarta stagione di ” The Good Doctor “, “After Life” stagione 3. La 4 stagione “Ozark” divisa in parte 1 e parte 2, e la terza stagione “Snowpiercer” per il quale sono previste uscite settimanali.

I titoli più attesi in arrivo a gennaio

Il 1 gennaio uscirà “The Good Doctor” la serie medical drama statunitense che ha riscosso un grande seguito in tutto il mondo. Racconta di un giovane chirurgo autistico affetto dalla sindrome di Savant, che si trasferisce da una tranquilla vita di campagna, nella California del Nord, per unirsi al prestigioso dipartimento di chirurgia del San Jose St. Bonaventure Hospital. Solo al mondo e incapace di comunicare facilmente con coloro che lo circondano, Shaun Murphy usa le sue straordinarie doti mediche per salvare vite e sfidare lo scetticismo dei suoi colleghi. Nella quarta stagione Shaun affronterà l’attuale tema della pandemia, nell’impresa di curare un paziente affetto da COVID-19.

Dopo l’enorme successo delle prime due stagioni, e la vittoria di Ricky Gervais ai Golden Globe. La serie “After life” torna finalmente sulla piattaforma Netflix il 14 gennaio 2022. Tony, un uomo di mezza età rimasto vedovo prima del previsto, a causa del cancro che ha portato la morte della moglie, cade in depressione. Per far fronte ai suoi pensieri suicidi, diventa un uomo burbero decidendo di a fare e dire tutto ciò che vuole senza alcuna inibizione. Le persone che lo circondano tentano in tutti i modi di renderlo nuovamente un uomo migliore, ma lui decide di fare del suo atteggiamento un punto di forza. Una serie che riuscirà a farci ridere e piangere nello stesso momento.

La serie tv “Ozark” sta giungendo a conclusione con una quarta stagione disponibile sulla piattaforma streaming il 21 gennaio. Lo show sarà diviso in due parti composte da sette episodi ognuna. La serie parla del consulente finanziario Marty Byrde e di sua moglie Wendy, che trasferiscono la loro famiglia da Chicago agli Ozarks per avviare un’operazione di riciclaggio di denaro per un cartello della droga messicano . Quando i Byrde arrivano nel Missouri, si confondono con i criminali locali, inclusi i Langmore e gli Snell.

Il 25 gennaio torniamo a percorrere la Terra sul treno dello “Snowpiercer”, tra le mille e una carrozza. Una serie distopica che racconta una realtà post apocalittica, dove un super treno è l’ultimo baluardo dell’umanità. Un folle tentativo, di arrestare il riscaldamento globale ha provocato il congelamento della Terra. Una manciata di fortunati benestanti vive nel lusso occupando le carrozze anteriori del treno che gira senza sosta per l’intero pianeta. I poveri che sono riusciti a saltare a bordo, all’ultimo momento, vivono nello squallore sovraffollato della parte posteriore, finché, non decidono di fare una rivolta. Una storia molto interessante, incentrata sul tema delle differenze sociali e i problemi climatici.

I titoli in uscita il 1 gennaio 2022

Arriva sulla piattaforma streaming, la nuova serie italiana “Incastrati” di Ficarra e Picone, nel loro debutto nel mondo delle serie tv, la coppia ci porta in Sicilia con una commedia tutta da ridere.

La dodicesima, e ultima, stagione della famosa serie “The Big Bang Theory” che sarà composta da 24 episodi. La serie, già trasmessa in chiaro su Italia 1, dall’8 novembre all’11 dicembre 2019, arriva il 1 gennaio, anche in streaming su Netflix.

Le prime tre stagioni della serie fantascientifica “Manifest” che racconta di un disastroso incidente aereo dove, i superstiti del volo 828 scoprono che nel mondo esterno sono passati cinque anni e mezzo da quell’incidente, e che tutti i loro conoscenti li hanno ormai dati per morti.

La sezione film di Netflix

Il 3 gennaio, con “Bad Boy For Life”, terzo e ultimo capito della saga anni Novanta con Will Smith e Martin Lawrence. il 5 gennaio “4 Metà” una commedia romantica di quattro storie parallele che racconta il concetto dell’ amore e delle anime gemelle e “Doctor Sleep” sequel di “The Shining”. il 12 gennaio uscirà anche “Monaco: sull’orlo della guerra” un thriller ambientato nel 1938, tratto dal bestseller di Robert Harris.