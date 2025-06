Corinne Clery torna in tv con “Fragili”: l’attrice parla di amicizia e vita privata

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Corinne Clery, celebre attrice italiana, è pronta a tornare sul piccolo schermo con la miniserie “Fragili“, in onda su Canale 5. Dopo aver completato le riprese della seconda stagione, Clery ha condiviso le sue aspettative e riflessioni in un’intervista rilasciata alla rivista Gente. Con la speranza che la nuova stagione possa replicare il successo ottenuto lo scorso anno, l’attrice ha anche parlato della sua lunga amicizia con Barbara Bouchet, co-protagonista della serie.

Un’amicizia duratura con Barbara Bouchet

Nel corso dell’intervista, Corinne Clery ha messo in luce il legame speciale che la unisce a Barbara Bouchet. Le due attrici, amiche da oltre quarant’anni, non hanno mai vissuto rivalità, come ha sottolineato Clery: «Non siamo mai state rivali, siamo amiche da oltre 40 anni, perché lei non fa sgambetti. La difendo sempre, dice che sono il suo rottweiler francese». Questo affetto reciproco si riflette nella loro collaborazione professionale, caratterizzata da un’armonia che le ha sempre unite, anche nei momenti più difficili. Clery ha aggiunto che, nonostante le differenze nei gusti amorosi, non ci sono mai stati litigi tra di loro. «Lei è stata sposata per lungo tempo con la stessa persona. Io invece sono stata più birichina», ha rivelato, accennando alla sua vita sentimentale movimentata.

L’amore e la vita sentimentale a 75 anni

Nonostante Corinne Clery sia attualmente single, la sua vita amorosa continua a suscitare interesse. Nell’intervista, ha confessato di ricevere numerose attenzioni, ma ha anche notato una mancanza di qualità tra i suoi corteggiatori: «Oggi corteggiatori ce ne sono tanti, anche troppi, purtroppo manca la qualità». La sua storia d’amore più significativa risale al 1967, quando sposò il produttore cinematografico Hubert Wayaffe, ma il matrimonio si concluse rapidamente. Dopo una serie di relazioni, tra cui un flirt con l’attore Franco Nero, Clery si risposò nel 2004 con Beppe Ercole, ex marito di Serena Grandi. Recentemente, ha condiviso sui social un tributo affettuoso al marito, dimostrando che, nonostante le difficoltà, i ricordi positivi rimangono.

I contrasti con Serena Grandi

Un capitolo controverso della vita di Corinne Clery è rappresentato dalla sua relazione con Beppe Ercole, che ha generato tensioni con l’attrice Serena Grandi. Clery ha rivelato di aver avvisato Grandi della sua intenzione di frequentare Ercole, ma la risposta della collega è stata ambivalente. «Sebbene fossero già separati da due anni, quando decisi di frequentare Giuseppe la chiamai e glielo dissi. Lei mi rispose che ero stata molto carina ad averglielo detto. Poi andò in televisione a dire il contrario», ha spiegato Clery, rivelando la frustrazione per la situazione. Nonostante i conflitti, c’è stato un momento in cui le due attrici si sono unite, quando a Grandi fu diagnosticato un tumore. Clery ha ricordato di averla sostenuta in quel periodo difficile, ma ha anche espresso amarezza per come si sono evolute le loro relazioni.

Ultimo aggiornamento: venerdì 20 giugno 2025, 12:51.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!