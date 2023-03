“Conversations with friends”, dal 10 marzo il nuovo original di RaiPlay

Una nuova serie irlandese, dal titolo “Conversations with friends” che si dipanerà in 12 episodi approda su RaiPlay dal prossimo 10 marzo. Scopriamo di cosa si tratta nello specifico.

WARNING: Embargoed for publication until – Programme Name: Conversations wIth Friends – TX: n/a – Episode: Episode 2 (No. 2) – Picture Shows: Frances (Alison Oliver) and (Justine Mitchell) (C) Element Pictures – Photographer: Enda Bowe

Trama e curiosità su “Conversations with friends”

Quattro amici nella Dublino contemporanea. Le complicate dinamiche delle relazioni fra loro: amori, tradimenti, tensioni sessuali e delusioni. Tratta dall’omonimo romanzo di Sally Rooney, la serie, prodotta da Element Pictures, sarà una esclusiva di RaiPlay, trasmessa sulla piattaforma dal 10 marzo.

Nello specifico, in dodici episodi, seguiamo la storia di Frances (Alison Oliver), una ragazza di 20 anni che vive a Dublino, dove frequenta Lettere al Trinity College assieme alla sua migliore amica Bobbi (Sasha Lane). Dopo aver avuto una relazione durante gli anni della scuola, le due sono rimaste amiche, scrivono e recitano poesie insieme.

Il loro rapporto cambia quando, durante una serata di Poetry Slam, le ragazze entrano in contatto con Melissa (Jemina Kirke), scrittrice trentenne sulla cresta dell’onda, e con suo marito Nick (Joe Alwyn), attore di successo. Frances e Nick condividono da subito una fortissima intesa mista ad attrazione e, dopo una festa, i due finiscono a letto. La relazione termina bruscamente quando Nick lascia l’Irlanda per lavoro, ma è pronta a riaccendersi in estate, quando le ragazze accettano l’invito di Melissa a raggiungerli in Croazia.

Proprio lì, Bobbi sorprende la sua ex-ragazza con Nick. Il mondo di Frances crolla all’improvviso: il suo rapporto con Nick, la sua amicizia con Bobbi, la sua stessa salute sono in bilico. Ma è proprio a partire da questa crisi che con determinazione e fatica Frances cerca di ridefinire sé stessa, le sue emozioni e i suoi desideri.

RaiPlay lancia questo prodotto giovanilistico sulla propria piattaforma affidando le parole di lancio alla direttrice Elena Capparelli che dichiara:

“Passioni, fragilità, amori e ricerca di nuovi e possibili equilibri. “Conversations with friends” è tutto questo. Un affresco delicato, che siamo contenti di regalare al nostro giovane pubblico, che avrà senz’altro modo di riconoscersi nei giovani protagonisti della serie, le loro paure e il loro desiderio di nuove certezze. “