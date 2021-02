Secondo quanto riportato da Collider è in arrivo il reboot di “Constantine” su HBO Max, ed è previsto anche un crossover.

Constantine : il terzo adattamento

Esistono già due adattamenti cinematografici live-action di “Constantine”, il film con Keanu Reeves e la serie TV con Matt Ryan. Un terzo adattamneto è in arrivo su HBO Max. Secondo varie fonti, tra cui Variety e Deadline, J.J. Abrams, attraverso la sua società di produzione Bad Robot, produrrà in modo esecutivo una nuova serie TV di “Constantine”. L’ obiettivo è mantenere la continuità sullo schermo del personaggio e fonderla con una nuova.

Lo sceneggiatore emergente Guy Bolton, che attualmente ha progetti in sviluppo con il regista di “Hell or High” Water David Mackenzie, è stato scelto per scrivere la sceneggiatura pilota per Bad Robot e HBO Max. Attualmente è ancora in corso la ricerca per il ruolo principale, secondo le fonti la volontà comune è che questa versione di “Constantine” sia interpretata da un attore non bianco.

Il crossover

Il piano è che questa serie si incastri con la serie HBO Max “Justice League Dark” prodotta da Abrams. Poichè questa versione di “Constantine” è stata progettata per restare fedele alle radici horror del fumetto, sembra che HBO Max stia pianificando un universo televisivo DC molto oscuro. Anche se ottenre un universo più oscuro di quello che sta creando “WandaVision” potrebbe essere difficile. HBO Max ha anche programmi TV DC come “Peacemaker”, basato su “The Suicide Squad” di James Gunn, e un dramma del dipartimento di polizia di Gotham basato su “The Batman” di Matt Reeves, in fase di sviluppo.

Il ruolo di John Constantine, il detective soprannaturale tormentato e torturato potrebbe essere interpretato da Rahul Kohli. L’attore ha reagito bene alle vibrazioni gotiche di “The Haunting of Bly Manor”, ha la credibilità nerd per interpretare questo personaggio in modo autentico e starebbe dannatamente bene con il trench di Constantine.

Maria Bruna Moliterni

18/ 02/ 2021