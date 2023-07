Constantine 2: ultime novità sul film con Keanu Reeves

Il film del 2005 che ci parlava del cacciatore di demoni interpretato da Keanu Reeves dovrebbe avere il suo sequel in Constantine 2, ma stando alle ultime news la produzione sta riscontrando dei problemi.

Constantine 2: cosa sta succedendo alla produzione

Constantine 2 sembra essere un progetto ombroso che fatica a trovare la luce.

Infatti, la mancanza del film tra i progetti annunciati del nuovo Universo DC curato da James Gunn e Peter Safran ha fatto nascere negli scorsi mesi una serie di dubbi sulle reali intenzioni di Warner Bros. verso il progetto.

Come si sa, la priorità dei DC Studios è infatti incentrata sugli annunciati film dedicati ad alcuni volti più noti della DC e, sebbene sia chiaro che la lavorazione del sequel con Keanu Reeves sia cosa da fare, non è ancora chiaro in che modo questo si inserirà nel nuovo universo cinematografico in cantiere.

Attualmente, un aggiornamento sulla situazione del progetto è stato fornito da Akiva Goldsman, ovvero sceneggiatore e produttore designato del film, il quale, in una recente intervista, ha parlato delle conseguenze dello sciopero sulla stesura del film:

“Le mie penne sono fuori uso, quindi non c’è niente da fare. Però sì, queste saranno le prossime cose che mi metterò a scrivere quando mi sarà permesso di farlo di nuovo. Avevo già iniziato Io sono leggenda 2 quando abbiamo iniziato a scioperare, e con Frances Lawrence e Keanu Reeves abbiamo già delineato Constantine 2. Solo che non ho ancora iniziato a scrivere“.

Quale sarà il futuro per Constantine 2?

Al momento si pensa che lo sciopero che sta coinvolgendo Hollywood durerà ancora per un po’ e quindi il film in questione potrebbe difficilmente vedere la luce nel 2024.

Al netto del coinvolgimento di Akiva Goldsman alla sceneggiatura, sappiamo che il film sarà nuovamente diretto da Francis Lawrence. Goldsman, inoltre, produrrà il progetto attraverso la sua Weed Road Pictures, affiancato da J.J. Abrams e Hannah Minghella con la loro Bad Robot ed ovviamente Keanu Reeves sarà tra gli interpreti.