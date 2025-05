Conclave in arrivo: i dettagli sull’elezione del nuovo Papa e la copertura televisiva

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attesa è quasi finita. Tra poche ore, i 133 cardinali elettori si riuniranno nella Cappella Sistina per dare inizio al Conclave che porterà all’elezione del 267esimo Pontefice della Chiesa Cattolica. L’evento, che avrà inizio alle 16.30, sarà seguito con grande interesse dai media, che hanno preparato una copertura speciale per raccontare ogni momento di questa storica occasione. La prima fumata, che segnerà l’esito del primo scrutinio, è prevista per le 19. A seconda del risultato, la fumata sarà nera, indicando che non è stato eletto alcun Papa, o bianca, segno che un nuovo Pontefice è stato scelto, seguito dall’annuncio “Habemus Papam“.

La copertura di Rai: speciali e variazioni nei programmi

Rai 1 ha pianificato una copertura dettagliata dell’evento. Questa mattina, la rete ha trasmesso la Messa pro eligendo Pontefice. Dalle 16 alle 18, andrà in onda uno speciale TG1, mentre la trasmissione “La Vita in Diretta” sarà accorciata a soli 45 minuti per dare spazio agli aggiornamenti sul Conclave. In caso di eventi significativi, come la fumata bianca, Rai 1 è pronta a dedicare interamente il proprio palinsesto all’evento.

Mediaset: cambiamenti nei programmi per il Conclave

Anche Mediaset ha modificato la propria programmazione per seguire il Conclave. Dalle 16.10 alle 18.35, sarà trasmesso uno speciale TG5, mentre le consuete trasmissioni come “Amici“, “The Couple” e “Pomeriggio Cinque” sono state cancellate per dare priorità alla copertura dell’elezione. La rete ha già dimostrato la sua capacità di adattarsi agli eventi di rilevanza nazionale, come dimostrato dalla trasmissione di Pomeriggio Cinque il giorno di Pasquetta, in seguito alla morte di Papa Francesco.

Rete 4 e La7: approfondimenti e analisi

Rete 4 non sarà da meno, con un’edizione speciale di TG4 – Diario del Giorno, che andrà in onda dalle 15.30 alle 16.50, seguita da un TG4 Edizione Speciale dalle 18.30 fino alle 19.40. Anche in questo caso, l’attenzione sarà rivolta al Conclave, con approfondimenti e commenti sui possibili scenari futuri.

Su La7, Enrico Mentana condurrà uno speciale TGLa7 – Conclave a partire dalle 18.30, sostituendo la replica di “Famiglie d’Italia“. La rete si concentrerà sugli sviluppi del Conclave, fornendo analisi e commenti in tempo reale.

Aggiornamenti in diretta: le reti all news

Per chi desidera seguire ogni istante del Conclave, le reti all news come RaiNews24, TgCom24 e SkyTg24 rimarranno attive, offrendo aggiornamenti costanti e dettagliati su ogni fase dell’elezione. Gli spettatori potranno così rimanere informati sugli esiti di ogni scrutinio e sulla fumata, che rappresenta un momento cruciale nella storia della Chiesa Cattolica.

Con l’inizio del Conclave, l’attenzione del mondo si sposterà su Roma, dove si deciderà il futuro della Chiesa e dei suoi fedeli.

