Conan O’Brien sarà la voce di Smarty Pants in Toy Story 5, in arrivo nel 2026

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Con l’annuncio ufficiale da parte di Disney/Pixar, il mondo del cinema d’animazione si prepara a un nuovo capitolo della celebre saga di Toy Story. Conan O’Brien, noto comico e conduttore televisivo, è stato scelto per prestare la sua voce al personaggio di Smarty Pants nel quinto film della serie, previsto per il 19 giugno 2026. Questo annuncio ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che attendono con ansia di scoprire come O’Brien interpreterà il suo nuovo ruolo.

L’annuncio di Conan O’Brien e il suo nuovo ruolo

L’ufficializzazione del coinvolgimento di Conan O’Brien in Toy Story 5 è stata accompagnata da un video divertente pubblicato sui social media, nel quale il comico ha scherzato sul suo desiderio iniziale di doppiare i personaggi principali, Woody e Buzz Lightyear. Tuttavia, dopo aver riflettuto, ha capito che Smarty Pants era la scelta migliore per lui. Questo approccio umoristico ha catturato l’attenzione dei fan, che conoscono O’Brien per il suo stile ironico e la sua capacità di intrattenere.

O’Brien non è nuovo al mondo del doppiaggio: ha già prestato la voce a diversi personaggi in produzioni animate di successo, tra cui I Simpson, Futurama, Robot Chicken e LEGO Batman – Il film. La sua esperienza nel settore lo rende un candidato ideale per dare vita a Smarty Pants, un personaggio che promette di portare un tocco di comicità e originalità al film.

Toy Story 5 e il successo della saga

Il franchise di Toy Story ha una lunga e gloriosa storia nel panorama del cinema d’animazione. Il quarto capitolo, uscito nel 2019, ha ricevuto recensioni entusiastiche e ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, stabilendo un record per il miglior debutto di sempre in un film d’animazione. Nonostante le preoccupazioni iniziali riguardo alla possibilità di realizzare un sequel all’altezza del terzo film, considerato il migliore della saga, Toy Story 4 ha dimostrato di avere un forte impatto sia sul pubblico che sulla critica.

Il quinto capitolo della saga si concentrerà su Jessie, la cowgirl amica di Woody, doppiata da Joan Cusack. Tim Allen, la voce di Buzz Lightyear, ha rivelato che il film esplorerà ulteriormente il personaggio di Jessie, offrendo nuove avventure e dinamiche all’interno del gruppo di giocattoli. Questo sviluppo è atteso con grande interesse, poiché i fan sono curiosi di vedere come si evolveranno le relazioni tra i personaggi.

Le altre attività di Conan O’Brien nel 2025

Oltre al suo coinvolgimento in Toy Story 5, Conan O’Brien sarà protagonista nel film If I Had Legs I’d Kick You, diretto da Mary Bronstein. Questo film è stato presentato al Sundance Film Festival e ha già ottenuto un riconoscimento significativo, vincendo l’Orso d’Argento per la miglior interpretazione da protagonista al Festival di Berlino, grazie alla performance di Rose Byrne. Questo progetto evidenzia la versatilità di O’Brien come artista, capace di muoversi tra diversi generi e formati.

Conan O’Brien continua a dimostrare la sua capacità di intrattenere e coinvolgere il pubblico, sia attraverso la sua carriera di conduttore che come doppiatore. Con Toy Story 5 all’orizzonte, i fan possono aspettarsi un mix di umorismo e avventura che caratterizza da sempre la saga.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!