Con il nuovo Mad Max potrebbe essere infranta una regola molto importante dei film precedenti

Il nuovo film di Mad Max sarà il sequel di Fury Road e verrà intitolato The Wasteland. Questo nuovo film potrebbe rompere una tendenza che ha accompagnato la saga per decenni. Il primo film fu rilasciato infatti nel lontano 1979 e da quel momento sono stati prodotti solamente quattro film della saga. Questa nuova produzione potrebbe cambiare le carte in tavola ed infrangere una regola molto importante.

George Miller ha diretto Fury Road nel 2015 per il reboot della serie con protagonista Tom Hardy. Questa scelta è indubbiamente dovuta al passare degli anni, i primi tre film della saga infatti avevano visto come protagonista Mel Gibson. La notizia più eclatante del franchise riguarda proprio la riconferma di Tom Hardy nel ruolo di Max Rockatansky nel sequel The Wasteland. La regola che verrà infranta però riguarderà principalmente la caratterizzazione del personaggio principale.

Sebbene il personaggio sia apparso in tutti e quattro i film, in realtà la caratterizzazione è differente per ogni titolo. I suoi obiettivi, la personalità e l’atteggiamento sono infatti differenti in ogni film. Solo per citare alcuni esempi, nel primo film il protagonista è un poliziotto futuristico che cerca vendetta su una banda a causa dell’assassinio della sua famiglia. Nel secondo film è un personaggio tranquillo e violento allo stesso momento, come un tipico cowboy. Nel terzo film della saga il personaggio ha riacquistato la sua umanità ed è simile ad una leggenda mitica. Il fatto che ad interpretare il personaggio in tutti e tre i casi sia stato Mel Gibson, rende ancora il tutto più strano e confusionario.

Quando Tom Hardy ha assunto il ruolo nel quarto capitolo, la sua caratterizzazione è cambiata di nuovo. Questo personaggio è molto più egoista ed arrabbiato e potremmo considerarlo come un antieroe. Allo stesso modo però siamo riusciti anche ad apprezzare la sua umanità. Per la prima volta con Mad Max: The Wasteland potremmo ritrovare lo stesso attore con la stessa caratterizzazione del personaggio che abbiamo apprezzato in The Fury Road.