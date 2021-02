Secondo quanto riportato da Deadline al Super Bowl è stato presentato il trailer de “Il principe cerca figlio” (Coming 2 America) con Eddie Murphy.

“Il principe cerca figlio”: Eddie Murphy è tornato

Nel 1988, Eddie Murphy e Arsenio Hall hanno dato origine rispettivamente ai ruoli di Prince Akeem e Semmi in “Il principe cerca moglie” (Coming To America) . Oltre 30 anni dopo, la commedia ha raggiunto uno successo leggendario e i due attori sono pronti a riprendere i loro ruoli di Akeem e Semmi.

Sulla base di quanto visto nel trailer di “Coming 2 America”, nel sequel i due attori impersoneranno anche i ruoli di Saul e Morris. Nonché del reverendo Brown e, ovviamente, dell’iconico Randy Watson, cantante della band Sexual Chocolate.

Molte novità per i fan del principe di Zamunda

In arrivo su Amazon Prime Video il 5 marzo, il regista del film è Craig Brewer, mentre gli scrittori della sceneggiaura sono Kenya Barris, Barry W. Blaustein e David Sheffield.

Il sequel dà il benvenuto a James Earl Jones nel ruolo del padre di Akeem e Shari Headly nel ruolo della futura regina Lisa. Ci saranno personaggi familiari già conosciuti nel film originale, tra cui John Amos, Paul Bates, Vanessa Bell Calloway, Garcelle Beauvais e Louie Anderson.

Nuovi volti in arrivo a Zamunda includono Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Wesley Snipes, Teyana Taylor, Nomzamo Mbatha e Bella Murphy.

La nuova avventura comica ci riporta nel regno di Zamunda, dove Akeem è stato incoronato come nuovo re. Quando scopre di avere un figlio in America di cui non era a conoscenza, lui e il suo miglior amico Semmi tornano nel Queens, dove tutto è iniziato.

Maria Bruna Moliterni

08/ 02/ 2021