Comicon Napoli 2025 svela candidature per il palmarès e onora Altan per la carriera

COMICON Napoli 2025, che si svolgerà dal 1 al 4 maggio presso la Mostra Oltremare di Napoli, ha annunciato le candidature per i premi del palmares, un evento di grande rilievo nel mondo del fumetto. Le candidature, suddivise in undici categorie competitive, includono i Premi Micheluzzi per le opere italiane e i Premi COMICON per le produzioni internazionali. In questa edizione, il Premio Speciale COMICON alla Carriera sarà assegnato ad Altan, in occasione dei 50 anni della celebre Pimpa, simbolo del fumetto italiano. La giuria, presieduta dalla fumettista Teresa Radice, conta tra i suoi membri anche Gianluca Fru, Francesca Michielin, Ghemon e Alessandra Roncato.

Premi Italiani: Candidature Premi Micheluzzi a COMICON Napoli 2025

Migliore Fumetto:

• BOB, di David Genchi e Michele Marchetti (Hollow Press)

• Un giorno, la sera, di Giacomo Nanni (Rulez)

• HPL – Una vita di Lovecraft, di Marco Taddei e Maurizio Lacavalla (Edizioni BD)

• La magnifica illusione – New York 1938, di Alessandro Tota (Coconino Press)

• Quando muori resta a me, di Zerocalcare (Bao Publishing)

Migliore Sceneggiatura:

• 500 piedi, in Topolino #3597/3602, di Bruno Enna e Davide Cesarello (Panini Comics)

• Eternity #5/6, di Alessandro Bilotta, Sergio Ponchione e Sergio Gerasi (Sergio Bonelli Editore)

• Orrore tra i ghiacci, in Dylan Dog #454 BIS, di Bruno Enna e Silvia Califano (Sergio Bonelli Editore)

• La mia seconda generazione, di Saghar Khaleghpour e Lelio Bonaccorso (Feltrinelli Comics)

• Zodiac. Un graphic memoir, di Ai Weiwei, Elettra Stamboulis e Gianluca Costantini (Oblomov Edizioni)

Migliore Disegno:

• Animali domestici, di Bianca Bagnarelli (Coconino Press)

• Comet Club, di Yi Yang (Bao Publishing)

• Il deserto dei Tartari, di Michele Medda e Pasquale Frisenda (Sergio Bonelli Editore)

• La novella dell’avventuriero, di Alessandro Tota e Andrea Settimo (Coconino Press)

• Temporale, di Andrea Ferraris (Oblomov Edizioni)

Migliore Serie:

• 500 piedi, in Topolino #3597/3602, di Bruno Enna e Davide Cesarello (Panini Comics)

• Gli allegri mestieri di Paperino, in Topolino #3556/3563/3574/3576/3580, di Tito Faraci e Enrico Faccini (Panini Comics)

• Eternity #5/6, di Alessandro Bilotta, Sergio Ponchione e Sergio Gerasi (Sergio Bonelli Editore)

• Una nuova Camelot #1/2, di Michele Monteleone, Fiore Manni e Marco del Forno (Edizioni BD)

• Viaggio notturno #2/3, di Vanna Vinci (Sergio Bonelli Editore)

Migliore Opera Prima:

• Bestie in fuga, di Daniele Kong (Coconino Press)

• Black Marrow, di Pastaacolazione (Hollow Press)

• Collo di bottiglia, di Marco Quadri (Edizioni BD)

• I moti celesti, di Michele Peroncini (Coconino Press)

• Le nuvole del soffitto, di Roberto Biadi (Add Editore)

Nuove Strade – Migliore Autoproduzione:

• Balucama, di Francesco Pelosi e Alpraz (Sputnik Press)

• Germoglio, di Viola Ciarletti (Rider Comics)

• Mare di Cemento, di Davide Passoni (MalEdizioni)

• Quando Succede, di Alessandro Giordano (Macondo)

• Typonauti, di Filippo Morcella (BlekBord/BlackBoard)

Premi Internazionali: Candidature Premi COMICON per Opere Straniere e Internazionali

Migliore Graphic Novel Straniero:

• Compagna cuculo, di Anke Feuchtenberger; trad. Mariagiorgia Ulbar (Coconino Press)

• Corpus Christi, di Bea Lema; trad. Chiara Rea (Minimum Fax)

• Nocturnos, di Laura Pérez; trad. Francesco Satta (Oblomov Edizioni)

• Roaming, di Jillian Tamaki e Mariko Tamaki; trad. Caterina Marietti (Bao Publishing)

• La strada, di Manu Larcenet; trad. Emanuelle Caillat (Coconino Press)

• Tutta sola al centro della terra, di Zoe Thorogood; trad. Caterina Marietti (Bao Publishing)

Migliore Serie Straniera:

• Amour placebo #1/2, di Akane Torikai; trad. Giovanna Falletti (Dynit Manga)

• Leviathan #1/3, di Kuroi Shiro; trad. Luigi Boccasile (Star Comics)

• Dottor Strange: Alba e tramonto, di Tradd Moore; trad. Fabio Gamberini (Panini Comics)

• Tokyo Higoro, di Taiyo Matsumoto; trad. Valentina Vignola (J-Pop Manga)

• Transformers Vol.1, di Daniel Warren Johnson; trad. Chiara Balestri (Saldapress)

• Ultimate Spider-Man #1/10, di Jonathan Hickman e Marco Checchetto; trad. Fabio Gamberini (Panini Comics)

Migliore Edizione Di Un Classico:

• The Complete Eightball, di Daniel Clowes; trad. Valerio Stivè (Coconino Press)

• Den #1/2, di Richard Corben; trad. Valerio Stivè (Editoriale Cosmo)

• Diario (Journal), di Fabrice Neaud; trad. Stefano Andrea Cresti (Tunué)

• Okinawa, di Susumu Iga; trad. Vincenzo Filosa (Rizzoli Lizard)

• Pastil. Tutte le avventure, di Francesca Ghermandi (Eris Edizioni)

• Sex & Fury, di Bonten Taro; trad. Roberto Pesci (J-Pop Manga)

Giovani Letture:

• L’anno straordinario, di Ariane Hugues; trad. Valerio Camilli (Canicola Edizioni)

• Gigazine #7/18, di Sio, Dado, Fraffrog, Keison e AA.VV. (Gigaciao)

• Grog the frog. Il libro del toro, di Alba BG e Davilorum; trad. Davide Trovò (Gallucci Editore)

• Paleo Stories: La valle dei mostri, di Emanuele Apostolidis, Elena Ghezzo e Michela

• Peloso (BeccoGiallo)

• Il postino spaziale #2/3, di Guillaume Perreault; trad. Federico Appel (Sinnos Editrice)

• Specchio riflesso, di Enrico Macchiavello (Diabolo Edizioni)

Migliore Traduzione – Sophie Castille Award (Italia):

• Shubbek Lubbek. Ogni tuo desiderio, di Deena Mohamed; trad. Luce Lacquaniti (Coconino Press)

• Diario (Journal), di Fabrice Neaud; trad. Stefano Andrea Cresti (Tunué)

• Esther, di Keizo Miyanishi; trad. Giovanni Stigliano Messuti (In Your Face Comix)

• Le Lanterne di Nedzu, di Rui Tenreiro; trad. Anders Fransson (Saldapress)

• La ragazza con il fucile, di Lina Itagaki e Marius Marcinkevičius; trad. Toma Gudelyte (Lavieri Edizioni)

L’annuncio delle candidature ai premi del palmares di COMICON Napoli 2025 rappresenta un momento fondamentale per il panorama del fumetto, sia italiano che internazionale. Gli appassionati potranno seguire la cerimonia di premiazione sabato 3 maggio alle ore 19:30 presso l’Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra Oltremare, dove verranno ufficialmente assegnati i riconoscimenti agli autori e alle opere più meritevoli.