Come Will Smith ha influenzato l’interpretazione di Jeremy Strong in Succession 4

Will Smith è un attore che ha avuto un impatto significativo sull’industria cinematografica e televisiva. Tuttavia, non è solo il suo talento che lo rende una figura di riferimento per gli attori emergenti, anche la sua esperienza personale può infatti essere una fonte di ispirazione.

Jeremy Strong in Succession 4

Jeremy Strong, attore di Succession, ha recentemente rivelato come Will Smith abbia influenzato la sua interpretazione nella quarta stagione della serie televisiva in questione.

Jeremy Strong infatti al riguardo al legame tra il proprio personaggio e Will Smith dice:

“Sai, ci sono state molte volte in cui ho fatto pressione su Jesse, per questa cosa che si insinua nell’ombra. Sai, ho pensato a Will Smith alcune volte in questo momento di apice della vita e al modo in cui l’ombra può bussare alla tua porta e sconvolgerti”, facendo riferimento alla famigerata schiaffeggiata di Smith agli Oscar e alle conseguenze che ne sono seguite.

Ciò porta a domandarsi se abbiamo visto Kendall al punto più basso. Nella terza stagione sembrava aver accettato l’idea della morte, sollevando allarme dalla sua famiglia che ha capito che potrebbe essere suicida. Sebbene Strong non possa essere specifico, condivide:

“Immagino che direi che si spera che non ci sia un livello più basso o che non si possa perdere altro. Ma storicamente questo spettacolo… Se c’è un palo di limbo su quanto in basso può scendere Kendall… Si fa difficile”.

Alla fine della terza stagione, Kendall si è dimostrato il “killer” che Logan non aveva considerato capace di essere. Nel tentativo di bloccare una vendita a GoJo, Kendall ha reclutato la sua sorella e suo fratello per utilizzare il loro potere di voto e fermare l’accordo, ma in un colpo devastante, Logan ha fatto leva sulla sua ex-moglie per escludere i figli dalla possibilità di interferire.

Conclusioni

Il parallelismo tra Will Smith e Kendall Roy risiede nella pressione psicologica che entrambi hanno subito a causa della loro reputazione pubblica. Will Smith, come una celebrità di fama mondiale, ha dovuto gestire la sua immagine e la sua carriera in un ambiente costantemente sotto i riflettori, che lo ha portato a dover fronteggiare situazioni difficili come la schiaffeggiata agli Oscar. Allo stesso modo, Kendall Roy, erede di un impero mediatico multimiliardario, deve affrontare la pressione costante di preservare la reputazione della sua famiglia e dell’azienda di famiglia, il che lo ha portato a compiere scelte discutibili e segrete come quella che ha rivelato alla fine della terza stagione.